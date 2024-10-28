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AH股新聞

28/10/2024 08:49

【聚焦數據】內地９月工業利潤降幅擴至２７﹒１％，首９月升轉降

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布的數據顯示，９月全國規模以上工業企業利潤
同比下降２７﹒１％，降幅較８月擴大９﹒３個百分點，連續兩個月下降。
　　受此拖累，１－９月規模以上工業企業利潤累計同比由增長０﹒５％轉為下降３﹒５％，低
於前值４﹒０個百分點，年內首次出現累計同比下降。
　　三大門類利潤表現均不同程度走低。前三季度採礦業利潤總額同比降幅擴大１﹒５個百分點
至１０﹒７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增速放緩２﹒６個百分點至
１２﹒１％；製造業利潤同比轉降，增速下滑４﹒９個百分點至－３﹒８％。
　　不同類型企業利潤增長均繼續放緩。前三季度國有企業、外商及港澳台投資企業利潤同比增
速分別放緩５﹒２個、５﹒４個百分點至－６﹒５％、１﹒５％，私營企業利潤由同比增長
２﹒６％轉為下降０﹒６％。
　
＊統計局：受有效需求不足、基數抬高等多重因素影響＊
　
　　國家統計局工業司統計師于衛寧稱，工業企業利潤下降主要是受有效需求不足、工業品價格
下降及８月以來同期基數明顯抬高等多重因素影響。企業成本增速快於營收增速，導致企業毛利
下降，對利潤增長支撐不足。
　　他又稱，雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期企
穩、信心有所增強，工業企業效益有望得到恢復。（ｌｃ）

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