【歐盟加稅】中歐下階段談判核心，央媒：電動汽車價格承諾需互信

《經濟通通訊社２８日專訊》關於中歐電動車加徵關稅協商，央視旗下公眾號「玉淵潭天」

報道指出，中國商務部長王文濤上周五（２５日）應約與歐委會副主席東布羅夫斯基斯進行視像

會談，雙方達成重要共識，中歐同意開展進一步磋商，在新階段談判中，最核心的一個原則是雙

方繼續堅持以價格承諾作為解決途徑。

玉淵潭天稱，價格承諾意指雙方通過平等協商，確定一個都可以接受的中國電動汽車對歐最

低出口價格，出口商承諾其出口價格不低於這個數字。而「要達成價格承諾協議，最重要的前提

就是雙方的互信。」

玉淵潭天表示，中方技術團隊在布魯塞爾停留了２５天，與歐方團隊密集舉行８輪、５０個

小時的技術磋商，過程中提出很多建設性意見。相較之下，歐方顯然缺乏同等的信任和誠意，在

過程中採用「陰陽手段」，試圖繞開中國政府與個別企業單獨談判，還試圖拖延談判，以尋找更

多籌碼。報道指，中方有自己明確的態度，如果歐方執意阻撓磋商，需要認清後果，可能會像「

回旋鏢」一樣直接作用到歐洲車企身上。

不過，報道亦提及，上周五的談判中歐方態度發生一些變化，首次主動提出一些針對目前問

題的解決方案，似乎展現出一些積極的跡象，以及歐盟技術團隊或將首次前往中國磋商。

（ｒｙ）

