《中國要聞》英特爾宣布擴容成都封裝測試基地，加強本土供應鏈

《經濟通通訊社２８日專訊》芯片巨頭英特爾今日上午在其微信公眾號發文宣布，擴容英特

爾成都封裝測試基地。在現有的客戶端產品封裝測試的基礎上，增加為服務器芯片提供封裝測試

服務，並設立一個客戶解決方案中心，以提高本土供應鏈的效率，加大對中國客戶支持的力度，

提升響應速度。相關規劃和建設工作已經啟動。

英特爾表示，根據英特爾成都基地的擴容計劃，其新增產能將集中在為服務器芯片提供封裝

測試服務，以響應中國客戶對高能效、定制化封裝解決方案的需求。即將設立的英特爾客戶解決

方案中心將成為推動企業數字化轉型的一站式平台，攜手客戶、生態系統夥伴為行業客戶提供基

於英特爾架構和產品的定制化解決方案，加速行業應用落地。

英特爾在今年１０月１６日遭中國網絡空間安全協會發文批評，產品存安全漏洞問題頻發並

有監控用戶、暗設後門等問題，批評英特爾全球年收入近四分之一來自中國市場，卻「吃飯砸鍋

」為討好美國政府而積極站位打壓中國，英特爾中國隨後發公告稱，嚴格遵守業務所在地適用的

法律和法規。將與相關部門保持溝通，澄清相關疑問。

英特爾成都封裝測試基地自２００３年啟動至今，是英特爾全球最大的芯片封裝測試中心之

一，並已建設成為英特爾全球晶圓預處理三大工廠之一，英特爾全球一半的移動設備微處理器來

自英特爾成都。（ｊｑ）

