  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2024 14:43

《中國要聞》英特爾宣布擴容成都封裝測試基地，加強本土供應鏈

　　《經濟通通訊社２８日專訊》芯片巨頭英特爾今日上午在其微信公眾號發文宣布，擴容英特
爾成都封裝測試基地。在現有的客戶端產品封裝測試的基礎上，增加為服務器芯片提供封裝測試
服務，並設立一個客戶解決方案中心，以提高本土供應鏈的效率，加大對中國客戶支持的力度，
提升響應速度。相關規劃和建設工作已經啟動。
　　英特爾表示，根據英特爾成都基地的擴容計劃，其新增產能將集中在為服務器芯片提供封裝
測試服務，以響應中國客戶對高能效、定制化封裝解決方案的需求。即將設立的英特爾客戶解決
方案中心將成為推動企業數字化轉型的一站式平台，攜手客戶、生態系統夥伴為行業客戶提供基
於英特爾架構和產品的定制化解決方案，加速行業應用落地。
　　英特爾在今年１０月１６日遭中國網絡空間安全協會發文批評，產品存安全漏洞問題頻發並
有監控用戶、暗設後門等問題，批評英特爾全球年收入近四分之一來自中國市場，卻「吃飯砸鍋
」為討好美國政府而積極站位打壓中國，英特爾中國隨後發公告稱，嚴格遵守業務所在地適用的
法律和法規。將與相關部門保持溝通，澄清相關疑問。
　　英特爾成都封裝測試基地自２００３年啟動至今，是英特爾全球最大的芯片封裝測試中心之
一，並已建設成為英特爾全球晶圓預處理三大工廠之一，英特爾全球一半的移動設備微處理器來
自英特爾成都。（ｊｑ）

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

當特朗普炸起麥記薯條，美國內戰還要打嗎？

25/10/2024 13:33

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處