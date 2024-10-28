《行業數據》乘聯分會崔東樹：前９月汽車行業利潤率僅為４﹒６％

《經濟通通訊社２８日專訊》中國乘聯分會秘書長崔東樹在其個人微信公眾號發布最新統計

數據顯示，２０２４年１至９月汽車行業總收入７３５９３億元（人民幣．下同），同比增３％

，但總利潤３３６０億元，同比降１﹒２％；汽車行業整體利潤率僅為４﹒６％，相對於下游工

業企業利潤率６﹒１％的平均水平，汽車行業仍偏低。

值得一提的是，９月份汽車行業的利潤總額僅為３２４億元，同比去年大降２８﹒５％；利

潤率為３﹒４％，不僅是今年以來最低的一個月，也是近４年以來第二低的月份。

以年度為周期來比較，２０２０年汽車行業利潤率為６﹒２％，２０２１年為６﹒１％，

２０２２年為５﹒７％，２０２３年為５﹒０％。可以看出，汽車行業往年利潤率均高於今年的

４﹒６％，且呈現逐年下降的趨勢。

從產量上看，今年前９個月汽車行業仍保持不錯的增長勢頭。１至９月汽車生產２１６８萬

輛，同比增長３％。其中，新能源汽車是實現增長的主力，生產同比增３４％，保持高速增長的

同時，整體滲透率提升至３９％，相較去年提升８個百分點。

崔東樹認為，國內有效需求不足制約企業效益持續改善，目前車市生產規模擴大，ＰＰＩ下

行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價格戰嚴峻，汽車製造商利潤總體下降壓力加大。但隨著宏觀

組合政策落實落細，特別是報廢更新政策的實施推進，市場需求將回暖，效果將逐漸好轉，未來

汽車行業總體形勢穩中向好。（ｊｑ）

