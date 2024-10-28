《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０２％，市場期待財政刺激細節出爐

《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大常委會定於１１月４日至８日舉行，中國財政部副部

長廖岷稱，除近期的貨幣政策外，政府還將加大財政政策逆周期調節力度，通過政府支出撬動社

會投資、刺激消費，增加有效需求，具體細節將在人大常委會會議結束後公布。廖岷強調，中國

有信心實現全年５％左右的經濟增長目標。

此外，國務院總理李強２５日主持召開國務院常務會議。近期國務院領導人就當前經濟形勢

和一攬子增量政策落實情況分赴各地開展調研。會議強調，要持續抓好一攬子增量政策的落地落

實，及時評估和優化政策，加大逆周期調節力度，進一步提升宏觀調控成效。同時更加注重政策

和市場的互動，充分調動各方面積極性，更好激發增長動能。

官方表態抬升投資者對財政刺激方案的期待，滬深股市今早表現分化，滬綜指高開

０﹒０２％，報３３００﹒４６點，深成指低開０﹒０２％，創業板指低開０﹒４８％。種業、

綜合及建材股造好，石油、半導體板塊走低。

人行今早宣布啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，分析指，人行選擇此時推出新工具，預

計更好對沖四季度ＭＬＦ集中到期，更有能力維護年末流動性合理充裕，為經濟穩定增長提供良

好的貨幣金融環境。

另外，人行今日進行２４１６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２０８９億

元逆回購到期，即今日淨投放３２７億元。本周公開市場有２２５１５億元逆回購到期。

（ｒｙ）

