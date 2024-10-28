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AH股新聞

28/10/2024 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１７％返三千三，農業股最強

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早走勢分化，除滬綜指、另外兩大股指均低開，不
過深成指盤中翻紅，半日升０﹒２７％，滬綜指亦升０﹒１７％，收復三千三，半日收報
３３０５﹒３０點，創業板則軟０﹒４７％。兩市半日交易額１２２３２億元（人民幣．下同）
，較上日（２５日）同時段回升１３７９億元或１２﹒７％。
　　農業農村部近日印發《農業農村部關於大力發展智慧農業的指導意見》、《全國智慧農業行
動計劃（２０２４－２０２８年）》，提出要全方位提升智慧農業應用水平。滬深種植股漲幅領
先，半日升近一成。荃銀高科（深：３０００８７）、萬向德農（滬：６００３７１）、東方集
團（滬：６００８１１）漲停，神農種業（深：３００１８９）升８％，登海種業
（深：００２０４１）升６﹒８％，隆平高科（深：０００９９８）升６％。
　　房地產板塊續彈，上午收升近３％，光大嘉寶（滬：６００６２２）、萬通發展
（滬：６００２４６）及雲南城投（滬：６００２３９）升停。人行媒體《金融時報》引述某大
型銀行稱，降低存量房貸利率政策出台後，自１０月以來，房貸提前還款較政策出台前的９月減
少２０％。《證券時報》亦報道，９月底一攬子樓市新政出台至今，北上深等一線城市二手市場
成交顯著回暖。市場人士認為，近期房地產支持政策疊加各地政府積極因城施策，房地產市場出
現一定築底止跌跡象。（ｒｙ）

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