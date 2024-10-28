《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６８％企穩三千三，鋼鐵板塊強勢

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市三大指數今日升跌不一，滬綜指開盤即站上三千三，

收報３３２２﹒２０點，企穩三千三，全日升０﹒６８％，深成指亦升０﹒６２％，惟創業板軟

０﹒４４％。成交進一步上升，兩市全日交易額１﹒８６萬億元（人民幣．下同），較上個交易

日增加９０７億元或５％。

十四屆全國人大常委會第十二次會議將於１１月４日至８日舉行，議程包括審議國務院關於

金融工作情況的報告等。央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日在微博發文，指在上周五（２５日）

於世界銀行╱國際貨幣基金組織年會期間舉行的中美經濟工作組第六次會議中，中方透露了中國

經濟政策的新動向，稱「１１月大規模增量政策將經法定程序後公布」。



＊行業探索重組，鋼企上市公司多升停＊



行業板塊上，鋼鐵股強勢，單日漲幅達５﹒３％。酒鋼宏興（滬：６００３０７）、柳鋼股

份（滬：６０１００３）、新鋼股份（滬：６００７８２）、八一鋼鐵（滬：６００５８１）、

重慶鋼鐵（滬：６０１００５）等多股漲停。中國鋼鐵工業協會副秘書長陳玉千透露，行業內有

不少優勢企業在考慮強強聯手，併購重組。同時，中鋼協正在組織行業力量，研究提出有針對性

和可操作性的支持政策。在近日舉行的中鋼協２０２４年三季度信息發布會上，中鋼協副會長兼

秘書長姜維也明確表示：「正在加快研究推進產能治理和聯合重組的政策。」聯合重組料提高產

業集中度、改善市場秩序，以及促進行業轉型升級。

另外，地產股續揚，華夏幸福（滬：６００３４０）、光大嘉寶（滬：６００６２２）、萬

通發展（滬：６００２４６）升停。一系列樓市優化措施出台近滿月，北京房地產市場終於迎來

「銀十」，截至２６日北京１０月二手房實際成交量已經突破２萬套。上海二手房１０月成交總

量也達２１１３０套，成為自３月、６月、７月之後，年內單月第四次突破２萬套。業內人士認

為，前期一系列政策的推出對成交量增長起到了積極的推動作用。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９６４﹒１６ ＋０﹒２０

上證綜合指數 ３３２２﹒２０ ＋０﹒６８ ７１７５﹒１０

上證Ａ股指數 ３４８２﹒０３ ＋０﹒６８

深證成份指數 １０６８５﹒８９ ＋０﹒６２ １１４５４﹒００

深圳創業板指數 ２２２９﹒１２ －０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２８０﹒９３ ＋２﹒０６ ３﹒５８

深證Ｂ股指數 １２５８﹒３１ ＋０﹒７９ ２﹒１６

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