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AH股新聞

28/10/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６８％企穩三千三，鋼鐵板塊強勢

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市三大指數今日升跌不一，滬綜指開盤即站上三千三，
收報３３２２﹒２０點，企穩三千三，全日升０﹒６８％，深成指亦升０﹒６２％，惟創業板軟
０﹒４４％。成交進一步上升，兩市全日交易額１﹒８６萬億元（人民幣．下同），較上個交易
日增加９０７億元或５％。
　　十四屆全國人大常委會第十二次會議將於１１月４日至８日舉行，議程包括審議國務院關於
金融工作情況的報告等。央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日在微博發文，指在上周五（２５日）
於世界銀行╱國際貨幣基金組織年會期間舉行的中美經濟工作組第六次會議中，中方透露了中國
經濟政策的新動向，稱「１１月大規模增量政策將經法定程序後公布」。
　
＊行業探索重組，鋼企上市公司多升停＊
　
　　行業板塊上，鋼鐵股強勢，單日漲幅達５﹒３％。酒鋼宏興（滬：６００３０７）、柳鋼股
份（滬：６０１００３）、新鋼股份（滬：６００７８２）、八一鋼鐵（滬：６００５８１）、
重慶鋼鐵（滬：６０１００５）等多股漲停。中國鋼鐵工業協會副秘書長陳玉千透露，行業內有
不少優勢企業在考慮強強聯手，併購重組。同時，中鋼協正在組織行業力量，研究提出有針對性
和可操作性的支持政策。在近日舉行的中鋼協２０２４年三季度信息發布會上，中鋼協副會長兼
秘書長姜維也明確表示：「正在加快研究推進產能治理和聯合重組的政策。」聯合重組料提高產
業集中度、改善市場秩序，以及促進行業轉型升級。
　　另外，地產股續揚，華夏幸福（滬：６００３４０）、光大嘉寶（滬：６００６２２）、萬
通發展（滬：６００２４６）升停。一系列樓市優化措施出台近滿月，北京房地產市場終於迎來
「銀十」，截至２６日北京１０月二手房實際成交量已經突破２萬套。上海二手房１０月成交總
量也達２１１３０套，成為自３月、６月、７月之後，年內單月第四次突破２萬套。業內人士認
為，前期一系列政策的推出對成交量增長起到了積極的推動作用。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９６４﹒１６　　＋０﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３２２﹒２０　　＋０﹒６８　　　　７１７５﹒１０　　
　　上證Ａ股指數　　３４８２﹒０３　　＋０﹒６８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６８５﹒８９　＋０﹒６２　　　１１４５４﹒００　　
　　深圳創業板指數　２２２９﹒１２　　－０﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８０﹒９３　　＋２﹒０６　　　　　３﹒５８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２５８﹒３１　　＋０﹒７９　　　　　２﹒１６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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