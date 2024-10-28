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AH股新聞

28/10/2024 09:13

【人行操作】人行再推新工具，即日起啟用買斷式逆回購

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今早宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，進一步
豐富人行貨幣政策工具箱，決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。操作對象為公開
市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過１年。公開市場買斷式逆回購採用
固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用
類債券等。
　
＊分析：增強１年以內的流動性跨期調節能力＊
　
　　這是今年以來繼臨時正逆回購、國債買賣後，人行再次推出新工具。《中國證券報》引述接
近人行人士表示，梳理人行現有流動性投放工具，根據期限由短至長，主要包括７天期公開市場
逆回購操作，１年期的中期借貸便利（ＭＬＦ），以及投放長期流動性的國債買入和降準，１個
月到１年的中短期流動性投放工具較為欠缺。買斷式逆回購預計將覆蓋３個月、６個月等期限，
增強１年以內的流動性跨期調節能力，進一步提升流動性管理的精細化水平。
　　該人士又認為，人行選擇此時推出新工具，預計可更好對沖年底前ＭＬＦ的集中到期。
Ｗｉｎｄ數據顯示，１１月、１２月各有１﹒４５萬億元人民幣ＭＬＦ到期量，達到目前ＭＬＦ
餘額的４０％。再疊加政府債券發行、年末現金投放等，屆時銀行體系流動性可能面臨較大補缺
壓力。
　　此外，此次推出的買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標，機構根據自身情
況可以選擇不同利率投標，按照從高到低的順序依次中標，機構的中標利率就是自己的投標利率
。這既能減少機構在利率招標時的「搭便車」行為，更真實反映機構對資金的需求程度；也由於
沒有增加新的貨幣政策工具中標利率，而突顯該工具僅作為流動性投放工具的定位。
　
＊分析：帶動全市場買斷式回購業務發展＊
　
　　該人士並指出，中國貨幣市場的主流模式是質押式回購，交易中債券押品被凍結在資金融入
方帳戶，無法繼續在二級市場流通，出現違約等極端情形不利於保障資金融出方權益。更多海外
投資者進入中國債券市場後，他們更習慣國際上普遍採用的買斷式回購。人行推出買斷式逆回購
，既是自身操作工具的豐富，也可對市場發展買斷式回購業務形成示範作用，緩解質押品凍結對
金融機構整體流動性監管指標壓力，持續提升銀行間市場的流動性、安全性和國際化水平。
（ｓｌ）

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