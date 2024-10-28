【聚焦數據】深圳首三季ＧＤＰ增５﹒４％，高於全國及廣東省水平

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳統計局公布，２０２４年前三季度深圳地區生產總值為

２５９３４﹒２８億元（人民幣．下同），同比增長５﹒４％，高於全國的４﹒８％及全省的

３﹒４％。其中，第一產業增加值為１６﹒９５億元，同比下降２﹒１％；第二產業增加值為

９６７９﹒４５億元，同比增長８﹒７％；第三產業增加值為１６２３７﹒８８億元，同比增長

３﹒５％。



＊首三季深圳工業增加值增逾一成，固投增近５％＊



前三季度，全市規模以上工業增加值同比增長１０﹒２％。從行業門類看，規模以上採礦業

、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長６﹒７％、１０﹒５％、８﹒９％。

主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長１３﹒７％。主要高

技術產品產量持續快速增長，其中，３Ｄ打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長

５６﹒０％、３８﹒０％、２６﹒６％。

前三季度，全市固定資產投資同比增長４﹒７％。其中，工業投資增勢強勁，增長

２９﹒７％。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長３５﹒８％。高技術產業投資活躍，高

技術製造業投資增長４２﹒２％，其中，電子及通信設備製造投資增長５９﹒４％。社會領域投

資快速增長，其中，居民服務、修理和其他服務業投資增長１６６﹒７％，教育投資增長

２０﹒３％。



＊首三季深圳社零增０﹒７％，ＣＰＩ漲０﹒１％＊



前三季度，全市社會消費品零售總額７７３１﹒６２億元，同比增長０﹒７％。分消費類型

看，商品零售增長０﹒６％；餐飲收入增長１﹒３％。基本生活類商品銷售良好，其中，限額以

上單位糧油食品類、飲料類零售額分別增長１１﹒６％、１２﹒７％。消費升級類商品保持增長

，其中，限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類零售額分別增長０﹒９％、０﹒３％

。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長５﹒８％。

前三季度，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒１％。其中，食品煙酒價格上漲０﹒３％

，衣著價格上漲３﹒３％，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格上漲０﹒５％，交通通信

價格下降１﹒９％，教育文化娛樂價格上漲１﹒１％，醫療保健價格上漲０﹒４％，其他用品及

服務價格下降１﹒２％。（ｓｌ）

