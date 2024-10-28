【傾力救市】中美經濟工作組會議提到中國大規模增量政策下月公布

《經濟通通訊社２８日專訊》十四屆全國人大常委會第十二次會議將於１１月４日至８日舉

行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日在微博

發文，指在上周五於世界銀行╱國際貨幣基金組織年會期間舉行的中美經濟工作組第六次會議中

，中方透露了中國經濟政策的新動向，稱「１１月大規模增量政策將經法定程序後公布」。



＊中方指看中國經濟走勢不能只看數字，要看政策的「質」＊



文章引述專業人士透露，這次中美經濟工作組會議中，雙方進行交流的一個重點領域，就是

「兩國宏觀經濟形勢與政策」。會議期間，中方專門對美方的一些疑問和誤解作了正面解答，向

美方介紹了中國一攬子增量政策接下來的時間表和發力方向。這其中，中方特別說明了備受關注

的一攬子增量政策相關力度規模的進展情況。中方表示，政策規模較大，具體安排預計將於１１

月通過法定程序後予以公布。但是，要正確理解中國經濟形勢的走向，也不能只盯著數字。中國

的財政與貨幣政策不僅關注規模和力度，更強調政策的「質」，即其長遠影響和結構優化能力。

文章又提到，會議中，中方也對美國對華加徵關稅、對華投資限制等措施表達了關切。同時

，此次會議還對目前非常突出的全球性挑戰進行了探討。文章引述中國社科院世經政所研究員高

凌雲表示，這次工作組會議結束後，中國財政部副部長廖岷還和美國財長耶倫進行了禮節性會談

，如果談得不好，一般來說不會有這種會面，這說明這次的工作組會議還取得了一些積極進展。

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