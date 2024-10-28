【人行操作】機構：買斷式逆回購或進一步淡化甚至逐漸替代ＭＬＦ

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今日宣布，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工

具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過１年；採用固

定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類

債券等。

東方金誠首席宏觀分析師王青等指出，普通逆回購操作期限通常為７天，２０２０年以來最

長期限為１４天，主要是為平滑月末、季末和國慶春節假期帶來的資金面短期波動；而公開市場

買斷式逆回購操作工具期限不超過１年，主要針對是１１月和１２月分別有高達１﹒４５萬億人

民幣的一年期ＭＬＦ到期。可以看到，這兩個月到期總量相當於９月末ＭＬＦ餘額的４２﹒７％

，為歷史最高水平。由此，人行需要對沖高額ＭＬＦ到期帶來的資金面波動。

王青等表示，此前對沖的方式包括大額續作ＭＬＦ乃至降準等，本次啟用新工具，則是在降

準空間有限、ＭＬＦ政策利率色彩淡化背景下，對沖大額ＭＬＦ到期的政策工具創新，並且可能

意味著１１月和１２月將不再大額續做ＭＬＦ，ＭＬＦ政策利率色彩進一步淡化。考慮到人行已

恢復二級市場國債買賣，後期ＭＬＦ調節中期市場流動性的作用也會進一步淡化，ＭＬＦ餘額或

將逐步減少。

中航信託宏觀策略分析師劉長江則認為，人行此項新工具是補充１個月到１年期限的資金投

放，從７天到１年全部用逆回購來操作，提高７天逆回購利率的傳導機制。至於買斷式逆回購未

來會不會逐步替代ＭＬＦ，他認為，人行現時要淡化ＭＬＦ，預計將會以新工具慢慢地替代，未

必一下子就停掉。（ｓｌ）

