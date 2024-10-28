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AH股新聞

28/10/2024 11:59

【人行操作】機構：買斷式逆回購或進一步淡化甚至逐漸替代ＭＬＦ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今日宣布，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工
具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過１年；採用固
定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類
債券等。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青等指出，普通逆回購操作期限通常為７天，２０２０年以來最
長期限為１４天，主要是為平滑月末、季末和國慶春節假期帶來的資金面短期波動；而公開市場
買斷式逆回購操作工具期限不超過１年，主要針對是１１月和１２月分別有高達１﹒４５萬億人
民幣的一年期ＭＬＦ到期。可以看到，這兩個月到期總量相當於９月末ＭＬＦ餘額的４２﹒７％
，為歷史最高水平。由此，人行需要對沖高額ＭＬＦ到期帶來的資金面波動。
　　王青等表示，此前對沖的方式包括大額續作ＭＬＦ乃至降準等，本次啟用新工具，則是在降
準空間有限、ＭＬＦ政策利率色彩淡化背景下，對沖大額ＭＬＦ到期的政策工具創新，並且可能
意味著１１月和１２月將不再大額續做ＭＬＦ，ＭＬＦ政策利率色彩進一步淡化。考慮到人行已
恢復二級市場國債買賣，後期ＭＬＦ調節中期市場流動性的作用也會進一步淡化，ＭＬＦ餘額或
將逐步減少。
　　中航信託宏觀策略分析師劉長江則認為，人行此項新工具是補充１個月到１年期限的資金投
放，從７天到１年全部用逆回購來操作，提高７天逆回購利率的傳導機制。至於買斷式逆回購未
來會不會逐步替代ＭＬＦ，他認為，人行現時要淡化ＭＬＦ，預計將會以新工具慢慢地替代，未
必一下子就停掉。（ｓｌ）

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