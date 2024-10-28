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AH股新聞

28/10/2024 14:30

【政治局會議】會議：完善權力配置和運行制約機制，鏟除腐敗土壤

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局今日（２８日）召開會議，審議《關於二十屆
中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，從巡視情況看
，中央和國家機關、中管金融單位黨的建設得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題

　　會議強調，要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的自我革命精神把
反腐敗鬥爭進行到底，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續
保持懲治腐敗高壓態勢，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，
推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。
　
＊著力防範化解重點領域風險＊
　
　　要嚴肅認真抓好巡視整改，強化「一把手」和領導班子成員的政治責任，加強對巡視整改的
組織統籌和日常監督。各級黨委（黨組）要不斷提高政治站位，強化履職政治擔當，敢作善為、
攻堅克難，主動為黨分憂、為國盡責。要認真貫徹黨的二十屆三中全會部署，以釘釘子精神抓好
改革任務落實。要增強憂患意識，統籌好發展和安全，著力防範化解重點領域風險，牢牢守住安
全底線。要加強領導班子建設，嚴格執行民主集中制，推進領導幹部能上能下，不斷增強凝聚力
、戰鬥力。（ｓｌ）

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