《打擊貪腐》光大集團前董事長李曉鵬認受賄６０４３萬，擇期宣判

《經濟通通訊社２８日專訊》中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬受賄一案今

日（２８日）在黑龍江省大慶市中級人民法院一審公開開庭審理。李曉鵬被控在１９９４至

２０２１年的２７年內，直接或通過他人非法收受共計６０４３萬餘元人民幣財物。李曉鵬當庭

認罪悔罪，法院宣布擇期宣判。

大慶市人民檢察院起訴指控，１９９４年至２０２１年，李曉鵬利用擔任中國工商銀行河南

省鄭州市分行黨委書記、行長，中國工商銀行北京市分行黨委書記、行長，中國工商銀行股份有

限公司黨委委員、副行長、執行董事，招商局集團有限公司黨委副書記、總經理、副董事長，中

國光大集團股份公司黨委書記、董事長等職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為多家

單位和個人在公司融資、貸款授信、業務承攬、職工錄用等事項上提供幫助，直接或通過他人非

法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣６０４３萬餘元。

６５歲的李曉鵬２０２２年退休，去年４月由中紀委國家監委通報受查，同年１０月被雙開

。當時的通報指，李曉鵬對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違規收受禮品禮金、接受宴請；在

幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職

權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又

想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面

謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

