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AH股新聞

28/10/2024 17:22

《中國要聞》國務院：建立生育補貼制度，加強多子女家庭住房支持

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國務院辦公廳印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設
生育友好型社會的若干措施》（下稱《措施》），主要從強化生育服務支持、加強育幼服務體系
建設、營造生育友好社會氛圍，以及強化教育、住房、就業等支持措施共４個方面提出一系列生
育支持措施。
　
＊生育保險納靈活就業人員等，鼓勵用人單位彈性上下班＊
　
　　其中，在強化生育服務支持方面，《措施》提出，要指導有條件的地方將參加職工基本醫療
保險的靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險，並要完善生育休假制度，保障法
律法規規定的產假、生育獎勵假、陪產假、育兒假等生育假期落實到位。此外，建立生育補貼制
度，指導地方做好政策銜接，積極穩妥抓好落實。同時，加強生殖健康服務，指導各地將適宜的
分娩鎮痛以及輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍。
　　在強化教育、住房、就業等支持措施方面，《措施》提出要擴大優質教育資源供給，支持中
小學校積極開展課後服務和社會實踐項目，鼓勵各地出台多孩子女同校就讀具體實施辦法；加強
住房支持政策，鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持力度；強化職工權益保障，鼓勵
用人單位結合實際採取彈性上下班、居家辦公等方式，營造家庭友好型工作環境。
　
＊大力倡導積極婚戀觀生育觀，大力發展托幼一體服務＊
　
　　在營造生育友好社會氛圍方面，《措施》表示要積極構建新型婚育文化，大力倡導積極的婚
戀觀、生育觀、家庭觀，並要加強社會宣傳倡導，實施人口高質量發展宣傳教育專項行動，同時
要加強人口國情國策教育，將相關內容融入中小學、本專科教育。
　　加強育幼服務體系建設方面，《措施》稱要提高兒童醫療服務水平，及時將符合條件的兒童
用藥按程序納入醫保報銷範圍。增加普惠托育服務供給，優先實現托育綜合服務中心地市級全覆
蓋，大力發展社區嵌入式托育，積極支持用人單位辦托、家庭托育點等多種模式發展，大力發展
托幼一體服務。完善普惠托育支持政策，鼓勵有條件的地方結合實際對普惠托育機構給予適當運
營補助。同時，促進兒童發展和保護。（ｓｌ）

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