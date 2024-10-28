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AH股新聞

28/10/2024 15:39

《中國要聞》國安部：警惕境外間諜藉問路搭訕等相熟後竊密、策反

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家安全部發文指，國家安全機關工作掌握，境外間諜情報機
關通常會以貼靠搭訕、交流諮詢等形式尋覓「獵物」，進而實施拉攏策反，呼籲民眾提高警惕，
尤其是涉及敏感話題時，不輕易透露個人信息和工作情況，如遇境外人員主動索要聯繫方式或私
下單獨邀約，則更要留神注意，避免深入交流。
　　國安部指，境外間諜情報機關人員通常會緊盯核心涉密崗位人員，以問路、諮詢等各種借口
與其關注人員搭訕。當得到回應後，其會在交談中套問個人基本情況，想盡辦法留下聯繫方式，
以「再請教問題」、「交朋友」、「請吃飯」等名義為日後進一步聯繫打下基礎。在幾次聯繫熟
絡後，境外間諜情報機關人員可能會通過各種方式，伺機套取中國內部涉密信息，開展竊密活動

　　境外間諜情報機關人員亦可能會喬裝打扮身份，通過參加談判、講座、展會、研討會等各種
交流活動，有目的、有針對性地結識參會人員，並以現場交換名片等方式獲取其重點關注人員聯
繫方式，進而通過打電話、發郵件等方式，以「請教問題」、「交換意見」、「結交朋友」等名
義與被選定人聯繫約見，逐步實施拉攏、滲透，伺機開展竊密活動。
　　此外，利用網絡開展策反活動，是境外間諜情報機關較常使用的手段，比如他們會事先搜集
中國重要領域人員的電子郵箱，偽裝身份後通過電子郵件結識攀拉；比如在各類論壇、聊天室、
網絡遊戲中物色有價值對象等。在網絡上成功結識後，境外間諜情報機關人員可能繼續在線上保
持來往伺機滲透，也可能從線上發展到線下，面對面實施策反。（ｓｌ）

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