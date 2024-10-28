《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股平準基金

《缸邊隨筆》市場常談及Ａ股的平準基金，社科院籲設２萬億元人民幣的平準基金去穩股市

。有人話唔夠托起個市，今時Ａ股一日都有一、兩萬億成交啦！點托？夠唔夠？今日談。



先看社科院講乜：



中國社會科學院金融研究所發布第三季《中國宏觀金融分析》報告，建議發行２萬億元人民

幣（下同）特別國債支持設立股市平準基金，透過對藍籌龍頭股及交易所買賣基金（ＥＴＦ）低

買高賣促進市場穩定；提升資本市場內在穩定，加快推動中長期資金入市；加強證券、基金、保

險公司互換便利與人民銀行買賣國債協調配合，實現貨幣市場與資本市場之間有效聯動，人行可

在必要時向股市提供低成本的流動性支持。



樓市方面，近期房地產市場政策方向明確但力度可能不足，未必真正化解目前房地產市場危

機，建議全面放開限購與限貸政策，扭轉市場預期，並可向地產商直接提供流動性貸款，即地方

政府發行專項債券或進行再融資，把籌集的資金通過貸款或資本注入方式提供予地產商，相信能

透過政府的信用去增強地產商的信用評級。



報告提及，目前房地產市場形勢依舊充滿挑戰，風險持續擴散，行業面臨融資困難、資不抵

債風險和庫存資源結構錯配問題，而收儲工作面臨資金來源不足和資金成本高兩大難題；要解決

地產商困境，最重要是投入實質資金去解決流動性風險，力促地產商確保如期交樓，達致「保交

房」和「保主體」結合。



此外，報告指內地應盡快實施更具擴張性的財政政策，穩定宏觀經濟大盤，建議財政部在本

月增發１萬億元特別國債，明年上半年再加碼４萬億至５萬億元。



這個Ａ股平準基金有乜作用？有口痕友話，２萬億買唔起個市噃，這個提法是無腦兼存心唱

淡。這個平準基金不是要來托起個市，阿爺無咁笨托高個市俾你班散水友去甩貨。此其實是效法

美國的Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｔｉｏｎ Ｔｅａｍ（詳見下段文章）。



這個平準基金是要來救火用的，不是要來畀口痕友牟利的。所以如推出Ａ股平準基金後，個

市唔升，唔好話平準基金無用，等個市大跌後再好講啦！無災無難平準基金入市嚟做乜。



Ａ股做乜會有難？唉！中美爭，最終係美國想你中國窮嘛！要你中國窮，一係限制你出口，

另個是揾金融大鱷去沽空你。１９９８年索羅斯就率２７０隻鱷來港，想衝垮港股╱匯，即是要

將阿爺的金融窗口廢咗啦！好在阿爺發功，港官在前台唱戲，打瓜咗啲鱷，香港才可免死。



但千萬不要開心，美國佬是亡港╱中之心不死，故不就是有不少美╱港法案來制裁香港嗎？



中國在製造業上做了一哥後，必會諗到美國一定會在金融業上衝擊中國，即是亦會衝擊香港

。Ａ股市場咁封閉，外資點衝得到呀！咁講就係錯嘞！



１０月８日筆者有文：「全世界股市都笑喪」，列出原來全球Ｎ個市場都有Ａ股ＥＴＦ，例

如日本、意大利、印度、泰國、阿聯酋、德國、美國（有兩隻）、台灣等等等。大鱷是可以在這

些地區，以越洲銀彈襲擊中國本土。有問，有無咁誇張呀！哈，年長一輩股民，以前有無在三時

半之後，被倫敦的沽盤，當時叫越洲飛彈轟過呀！今周進入期指結算，期指友又是否要關注星洲

的期貨走勢呀！



更重重重要的，可記得日本的市場對外資亦很封閉，但美國佬就在星洲成立日經期貨指數，

在星洲落迷魂湯，迷到日本本土投者暈酡酡，然後日經就由三萬八，被沽到萬七，到這兩年才爬

回上三萬八，但就迷失了三十年了。因此，中國人雖在製造業上強，但不能不承認國民在金融業

上是９９％無知，最易被外資說故事，牽住鼻子走，唔信？



１０月８日，港股是否一跌二千點呀，成交六千億，你買，你沽呀！不也是外資在興風作浪

？閣下在該役可有被套牢？我們可以罵美資無良害人，但鬼叫你技不如人仍要擠入股票擂台？被

打到出血，不要怪阿爺唔救你，而係你自己唔識死。



好嘞，又點去揾中國版的Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ去避難呢？明天

（２９日）續。



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＊Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ＊



美國金融市場工作組於１９８８年３月１８日由美國總統列根簽署行政命令１２６３１成立

，主要目的是就類似１９８７年黑色星期一的股災再次發生時給予意見，後來則發展為於大跌市

時大手入市托市。



此工作組於１９９７年被《華盛頓郵報》戲稱為「跌市救火隊」（Ｐｌｕｎｇｅ

Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ），自此媒體便經常以此代替工作組的全名。《資深投資者

石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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