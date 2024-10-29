《缸邊隨筆－石鏡泉》聽話！買ＥＴＦ

《缸邊隨筆》係人都知阿爺要托住個市（留意是托住，不是托起，更不是超托起），阿爺點

去托呢？



用ＳＦＩＳＦ（證券、基金、保險公司互換便利）去盤活券商資金，再指令這些被盤活的資

金去買股。



抹黑友話阿爺咁買股是ＱＥ，這個講法如不是無知就是存心抹黑。



９月２４日，人行宣布推出ＳＦＩＳＦ政策，容許上述三類合資格的金融機構，拿ＥＴＦ，

或一些不活躍（即難在市場買賣的資產）去人行作抵押，去換國債（即易在市場買賣的）。但是

不准去在市場賣（因一賣，得了錢，就會成甩繩馬騮，錢可以飛走了，變成人行硬買入不活躍資

產）。這些國債只可以拿去銀行作抵押，而換來的錢則只可以用來買股票，不可以作其他用途。



任何抵押，都有時限，時限一到，做了ＳＦＩＳＦ的金融機構，就要向人行交回抵押出來的

國債，亦即要沽出已購入的股票，去還債予銀行。



整個操作是閉環式的，人行並沒有多發鈔票，只是盤活了資金而已！



由於不是ＱＥ放水，只是加速水流，故不會如美國ＱＥ般產生出股市瘋漲效應。那些以為可

以甩蟹貨予阿爺的人，必然覺得不樂，會放出狠話，話讓股民蝕，傾家破產。唉！又是抹黑。



在股市中，有人買就有人賣，即有人蝕，亦有人賺。有人破產，就有人發達。Ａ股是封閉市

場，一如一家人開枱打麻將，山東大叔蝕了，就是山西大嬸賺了。至於為甚麼會蝕到破產？就是

自己風險管理不善，大貪，做大了孖展。市場一波動，被斬倉。你買李首富的股票或樓蝕了，你

能指摘李首富害你，累你破產嗎？



阿爺為乜要搞這台戲呢？



簡單，要築起護城河，以防外資沽空，掠奪國人財富。



任何國家都難免有內鬼，哈馬斯的領導人，迭連被以色列斬首，都是有內鬼去提供情報予敵

人。



＊阿爺買ＥＴＦ托市＊



中國在製造業上輾壓了美國後，就要提防美國佬會在中國金融市場上暗襲。的確今時Ａ股市

場是封閉的，但中國始終要對外開放，故Ａ股市場一樣要慢慢開放。好處不用講，吸入外資嘛。

但壞處呢？可以有人來搶囉！



１９９８年索羅斯就來香港搶。同樣今年２月１９日，國內的靈均量化基金（對沖基金）在

一分鐘內，沽出了２５﹒６７億元（人民幣．下同）的股票。且看２月６日，上證先大跌後大升

，Ａ股如再跌多些，就會使不少一直買了一些以為好安全的基金，全被斬倉，會使不少散戶大蝕

，於是阿爺就入來托市。２月１９日即市亦然。點托？買ＥＴＦ。例如阿爺買入隻南方中証

１０００ＥＴＦ，就即是同時買入了１０００隻Ａ股。這一如大家買入盈富基金（０２８００）

，就是買入了所有的恒指成分股。在未有盈富基金前，港府跟沽空港股的索羅斯對壘就要逐隻恒

指成分股去買入，費時失事。ＥＴＦ就像多彈頭導彈，一發，便可以多途徑分襲沽空者。



這亦是人行可以讓金融機構拿ＥＴＦ作抵押的原因之一，ＥＴＦ就像個導彈庫，只要阿爺能

管理好ＥＴＦ的庫存，就等同充實了對付惡意沽空的彈藥。



Ａ股咁封閉，都有人可以惡意沽空？是的，靈均量化基金一分鐘可以沽出２５﹒６７億元的

股票，究竟是惡意還是只是正常操作？



日本股市於日經三萬八時，被外資沽空，沽至萬七，就是因為星洲日經期貨與Ｏｓａｋａ

ｆｕｔｕｒｅｓ套戥到，變成封閉日本市場也有暗道予外間的沽空者通。



買ＥＴＦ，是否亂估？



剛剛三季度的基金增持報告出籠了，中金、匯金出手，在三季度增持４隻滬深３００ＥＴＦ

超２７００億元。這４隻滬深３００ＥＴＦ是由華泰柏瑞基金、易方達基金、華夏基金和嘉實基

金所管理。這４隻滬深３００ＥＴＦ中，只有華夏基金的滬深３００ＥＴＦ（０３１８８）（實

物ＥＴＦ）可以在港買得到。閣下要否也跟中金、匯金買滬深３００ＥＴＦ，由你。但ＥＴＦ，

一定是阿爺會落重注的。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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