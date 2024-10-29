  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2024 09:27

《駐京專電》工信部：全力抓好第四季工作，更好助力經濟回升向好

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》工信部部長金壯龍主持召開製造業企業座
談會。會議強調，要全力抓好第四季工作，努力保持重點行業平穩運行和高質量發展，更好助力
中國經濟持續回升向好。美的、長安汽車、中鋁集團等２０家企業負責人出席。
　　工信部稱，行業龍頭企業要充分發揮支撐帶動作用，抓住「兩新」等政策機遇，開發優質產
品，加強技術改造，拓展出口市場。工信部將傾聽企業聲音，積極協調解決急難愁盼問題，不斷
優化營商環境」。
　　座談會上，來自電子、汽車、機床、電氣設備、鋼鐵、有色、石化、建材、家電、食品、醫
藥等重點行業的２０家企業負責人作交流發言。參加的企業負責人包括中鋁集團總經理王石磊、
美的集團副總裁張小懿、中國石化集團副總經理呂亮功、長安汽車董事長朱華榮、石藥集團董事
長蔡東晨、京東方科技執行副總裁王錫平等人。
　　會議還稱，要大力弘揚優秀企業家精神，在技術攻關、智能化綠色化轉型等方面加大投入，
力爭形成更多標誌性成果；要在解決行業共性問題上下更大功夫，積極推進行業規則制定和自律
體系建設，主動加強與產業鏈上下游企業協作。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

當特朗普炸起麥記薯條，美國內戰還要打嗎？

25/10/2024 13:33

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處