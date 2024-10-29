《駐京專電》工信部：全力抓好第四季工作，更好助力經濟回升向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》工信部部長金壯龍主持召開製造業企業座

談會。會議強調，要全力抓好第四季工作，努力保持重點行業平穩運行和高質量發展，更好助力

中國經濟持續回升向好。美的、長安汽車、中鋁集團等２０家企業負責人出席。

工信部稱，行業龍頭企業要充分發揮支撐帶動作用，抓住「兩新」等政策機遇，開發優質產

品，加強技術改造，拓展出口市場。工信部將傾聽企業聲音，積極協調解決急難愁盼問題，不斷

優化營商環境」。

座談會上，來自電子、汽車、機床、電氣設備、鋼鐵、有色、石化、建材、家電、食品、醫

藥等重點行業的２０家企業負責人作交流發言。參加的企業負責人包括中鋁集團總經理王石磊、

美的集團副總裁張小懿、中國石化集團副總經理呂亮功、長安汽車董事長朱華榮、石藥集團董事

長蔡東晨、京東方科技執行副總裁王錫平等人。

會議還稱，要大力弘揚優秀企業家精神，在技術攻關、智能化綠色化轉型等方面加大投入，

力爭形成更多標誌性成果；要在解決行業共性問題上下更大功夫，積極推進行業規則制定和自律

體系建設，主動加強與產業鏈上下游企業協作。

