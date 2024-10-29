《國企紅籌》中國中冶第三季純利２６﹒８億人幣，升１﹒７７倍

《經濟通通訊社２９日專訊》中國中冶（０１６１８）（滬：６０１６１８）公布，截至９
月３０日止第三季純利約２６﹒８億元（人民幣．下同），按年升１７７﹒４５％，每股盈利
１３分，營業收入１１３７﹒８億元，按年跌１４﹒３７％。
該集團指，首三季純利６８﹒３億元，按年跌１６﹒５３％，每股盈利２４分，營業收入
４１２６﹒２億元，按年跌１１﹒７１。（ｋｌ）
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29/10/2024 18:16
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月３０日止第三季純利約２６﹒８億元（人民幣．下同），按年升１７７﹒４５％，每股盈利
１３分，營業收入１１３７﹒８億元，按年跌１４﹒３７％。
該集團指，首三季純利６８﹒３億元，按年跌１６﹒５３％，每股盈利２４分，營業收入
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