《國企紅籌》深高速（００５４８）發行１５億元人幣超短期融資券

《經濟通通訊社２９日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）宣布，於昨日在
中國銀行間市場發行了２０２４年度第三期超短期融資券，發行總額１５億元人民幣，發行利率
２﹒０３％，發行價格為１００元人民幣面值。（ｒｈ）
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29/10/2024 18:41
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