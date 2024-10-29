上海醫藥（０２６０７）首九月純利按年增６﹒８％至４１億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，
２０２４年１－９月，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤４０﹒５４億元（人民幣，下同）
，按年增長６﹒７８％，基本每股收益為１﹒０９元。
期內，公司實現營業收入２０９６﹒２９億元，按年增長６﹒１４％。（ｂｎ）
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29/10/2024 18:39
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２０２４年１－９月，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤４０﹒５４億元（人民幣，下同）
，按年增長６﹒７８％，基本每股收益為１﹒０９元。
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