  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2024 18:10

《國企紅籌》凱萊英（０６８２１）第三季純利按年跌５９﹒６８％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）公布，截至９月
３０日止第三季純利約２﹒１１億元（人民幣．下同），按年跌５９﹒６８％，每股盈利
０﹒６１元，營業收入１４﹒４億元，跌１８﹒０９％。
　　該集團指，首三季純７﹒１億元，跌６７﹒８６％，每股盈利２﹒０１元，營業收入
４１﹒４億元，跌３５﹒１４％。（ｋｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/10/2024 18:16  《國企紅籌》中國中冶第三季純利２６﹒８億人幣，升１﹒７７倍

其他AH股新聞
More

29/10/2024 18:41  《國企紅籌》深高速（００５４８）發行１５億元人幣超短期融資券

29/10/2024 18:39  《國企紅籌》上海醫藥：首九月純利按年增６﹒８％至４１億人幣

29/10/2024 18:24  《國企紅籌》康龍化成第三季純利３﹒０８億人幣，按年跌１３％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

總統大選的最後一英里：「沙啞嗓之決戰」

29/10/2024 15:25

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處