《國企紅籌》凱萊英（０６８２１）第三季純利按年跌５９﹒６８％

《經濟通通訊社２９日專訊》凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）公布，截至９月
３０日止第三季純利約２﹒１１億元（人民幣．下同），按年跌５９﹒６８％，每股盈利
０﹒６１元，營業收入１４﹒４億元，跌１８﹒０９％。
該集團指，首三季純７﹒１億元，跌６７﹒８６％，每股盈利２﹒０１元，營業收入
４１﹒４億元，跌３５﹒１４％。（ｋｌ）
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29/10/2024 18:10
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３０日止第三季純利約２﹒１１億元（人民幣．下同），按年跌５９﹒６８％，每股盈利
０﹒６１元，營業收入１４﹒４億元，跌１８﹒０９％。
該集團指，首三季純７﹒１億元，跌６７﹒８６％，每股盈利２﹒０１元，營業收入
４１﹒４億元，跌３５﹒１４％。（ｋｌ）
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