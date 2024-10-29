《國企紅籌》康龍化成第三季純利３﹒０８億人幣，按年跌１３％

《經濟通通訊社２９日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，截至９

月３０日止第三季純利約３﹒０８億元（人民幣．下同），按年跌１２﹒６２％，每股盈利

０﹒１７４６元，營業收入３２﹒１億元，按年升１０﹒０２％。

該集團指，首三季純利１４﹒２億元，按年升２４﹒８２％，每股盈利０﹒８０２８元，營

業收入８８﹒１７億元，升３％。（ｋｌ）



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