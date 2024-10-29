《神州頭條》財經報章頭版摘要：建生育補貼制度，強化教育等支持

《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２８日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中

央總書記習近平主持會議。



國辦發布《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》

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國務院辦公廳日前發布《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》

，完善生育支持政策體系和激勵機制，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，有效降低

生育、養育、教育成本，為推動實現適度生育水平、促進人口高質量發展提供有力支撐。



併購重組成資本市場「重頭戲」

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一系列政策舉措作用之下，產業並購重組的活力被激發，上市公司並購重組成為近期資本市場的

「重頭戲」。僅１０月以來，就有１０餘家Ａ股上市公司首次披露重大重組事項公告。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２８日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中

央總書記習近平主持會議。



政策暖風疊加內生驅動，Ａ股併購重組持續升溫

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Ａ股市場正迎來併購重組熱潮。９月初以來，已有超過３０家上市公司因重大資產重組事項進行

停牌，既有「硬科技」企業強強聯手，也有央國企謀求做大做強，還有跨界收購、「類借殼」等

「創新型」收購案例。



人行啟用買斷式逆回購操作，進一步豐富流動性管理工具

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人民銀行２８日發布的公開市場業務公告顯示，決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工

具。操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過１年。





《證券時報》



建立生育補貼制度，強化教育住房就業支持

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國務院辦公廳２８日發布《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施

》，完善生育支持政策體系和激勵機制，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，有效降

低生育、養育、教育成本，為推動實現適度生育水平、促進人口高質量發展提供有力支撐。



人行新增買斷式逆回購，增強流動性調節能力

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人民銀行２８日發布公告，決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。操作對象為公開

市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過１年。買斷式逆回購採用固定數量

、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等

。



防「內捲式」惡性競爭，關鍵在於競爭模式進階

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近期，多個行業組織通過多種形式密集呼籲，防止行業「內捲式」惡性競爭。中標價低於成本，

已成為困擾光伏製造行業的難題。光伏協會召開專題座談會，阻止行業內捲。會議規模之大、覆

蓋面之廣並不常見。（ｌｃ）

