《神州經脈》張一鳴成中國首富，新財政刺激規模或達１０萬億

《神州經脈》滬綜指本周開啟一升一跌走勢，今日（２９日）收挫１﹒０８％，昨日升幅已

全數回吐，收報３２８６﹒４１點，失守三千三關。深成指亦弱，全日跌１﹒３３％，創業板跌

幅達２﹒３２％。滬深兩市交易額突破２萬億（人民幣．下同），全日成交２﹒０６萬億元，較

上個交易日放量１９９２億元或１０﹒６％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１４１７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１４４點子，三連跌，創８月２０日以來兩個多月新低，全日在７﹒１２８０至

７﹒１４３５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２８３，較上個交易日升２４點

子，上個交易日報７﹒１３０７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國周一（２８日）確定針對美國個人和公司投資中國先進技術的限制，主要針對半導體

、量子計算和人工智能（ＡＩ），以防止美國的資本和專業知識被用於幫助中國開發可能獲得軍

事優勢的關鍵技術。新規例明年１月２日開始生效。中國外交部發言人林劍回應，對美方發布的

對華投資限制規則強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將採取一切必要措施，堅定

維護自身的合法權益。



２﹒ 國家機關事務管理局、中共中央直屬機關事務管理局國管局聯合發文，明確中央和國家機

關加大新能源汽車配備力度、統籌新能源汽車採購比例等方面要求。其中指出，各部門、各單位

配備更新各類定向化保障公務用車，應當帶頭使用國產新能源汽車。新能源汽車佔當年配備更新

公務用車的比例應當達到「新增及更新車輛中新能源汽車比例原則上不低於３０％」目標要求，

以後按規定逐步提高。



３﹒ 中國載人航天工程新聞發言人林西強宣布，神舟十九號將於明日（３０日）凌晨４時２７

分發射，航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤３名航天員組成，蔡旭哲擔任指令長，其中王浩

澤將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女航天員。３人將在軌駐留半年。另外，林西強表示

，錨定２０３０年前實現中國人登陸月球的目標，正全面推進各項研製建設工作。



４﹒ 胡潤研究院今日發布《２０２４胡潤百富榜》。１０９４位個人財富５０億元以上的企業

家登上今年胡潤百富榜，比去年減少１２％或１４７位。其中，字節跳動張一鳴財富比去年增長

１０５０億元，以３５００億元首次成為中國首富，過去三年蟬聯首富之位的農夫山泉創始人鍾

睒睒，以１００億元財富之差跌落第二；騰訊馬化騰財富比去年增長３５０億元，以３１５０億

元位列第三宗。宗馥莉取則代新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿成為胡潤中國女首富。



５﹒ 十四屆全國人大常委會第十二次會議將於１１月４日至８日舉行，議程包括審議國務院關

於金融工作情況的報告等。據《路透》引述知情人士指，會議最後一天將批准新財政刺激方案，

方案計劃在未來幾年內發行超過１０萬億元的債券，以提振中國經濟，當中包括在３年內發行６

萬億元債券主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。如果特朗普贏得美國總統大選，中國可能

會考慮宣布更強有力的財政刺激方案。



６﹒ 據廣州市住房和城鄉建設局數據顯示，「９３０」新政以來（９月３０日－１０月２７日

），廣州市新建商品房網簽面積為１０８﹒３２萬平方米，較去年同期的網簽面積８１﹒２４萬

平方米增長３３﹒３％，較今年９月全月商品房網簽面積７４﹒４３萬平方米增長４５﹒５％。

合富研究院公布，廣州出台樓市政策滿月（１０月１日－１０月２８日），廣州全市商品住宅網

簽面積９５﹒５萬平方米，環比增長１０６％，同比增長４８％。



７﹒ 小米將在今晚７時發布小米１５系列、小米澎湃ＯＳ２，以及小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ量

產版。小米創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍今日在微博表示，小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ原型車昨日

在德國紐伯格林北環賽道（紐北）首秀中，以６分４６秒８７４官方認證圈速成績，成為紐北賽

道史上最快四門車。據了解，紐北賽道是因十分考驗車輛的綜合實力而被公認為世界最難賽道，

又號稱「汽車性能試金石」，可謂「賽車聖地」。



８﹒ 第１３６屆廣交會第一期、第二期已結束。截至１０月２７日，共有２１２個國家和地區

的１９﹒９萬名境外採購商到會，比上屆同期增長３﹒４％。其中，共建「一帶一路」國家採購

商１３萬人，佔６５﹒６％，增長４﹒８％。第１３６屆廣交會第三期將於１０月３１日至１１

月４日舉辦，以「美好生活」為主題，有玩具及孕嬰童、時尚、家用紡織品、文具、健康休閒５

大板塊２１個展區。（ｓｌ）

