《鍾之日記》恒指實現三連升，滙控蘋概齊出力

《鍾之日記》１０月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中東緊張局勢降溫，隔夜美股上漲，中概股走高。港股今日高開１３０點，盤中升幅擴大，

惟隨著石油、鋼鐵走弱，恒指半日收市時已經轉跌，午後又反覆向上，全日收報２０７０１，升

１０１點或０﹒５％，連升第三日，主板成交近１５４０億元。

滙控（００００５）中午公布第三季稅前盈利升９﹒９％至８４﹒７６億美元，遠超預期的

７６億美元，另外計劃在４個月內展開最多達３０億美元股份回購。滙控午後升幅擴大，最高見

７１﹒６元，創２００７年１１月以來約１７年以來新高，全日收升３﹒７％，報７１﹒６元，

為表現最佳藍籌。



＊Ａ股跌逾１％，失守三千三＊



滬綜指本周開啟一升一跌走勢，今日收挫１﹒０８％，昨日升幅已全數回吐，收報

３２８６﹒４１點，失守三千三關。深成指亦弱，全日跌１﹒３３％，創業板跌幅更達

２﹒３２％。滬深兩市交易額突破２萬億，全日成交２﹒０６萬億元人民幣，較上個交易日放量

１９９２億元人民幣或１０﹒６％。

美國周一（２８日）確定對華先進科技領域投資限制，新規例明年１月２日開始生效。新規

主要針對半導體、量子計算和ＡＩ等領域，滬深智譜ＡＩ概念、ＩＴ設備等相關板塊自強上漲。

同樣遭美國留難的汽車業，則有國家隊撐腰。當局印發通知，要求中央和國家機關各部門各單位

，帶頭使用國產新能源汽車，Ａ股整車股個別衝高。

中鋼協日前透露，行業內不少優勢企業在考慮併購重組，協會正研究提出相關支持政策。鋼

鐵板塊昨日大漲５％，今日回吐超過３％。



＊蘋果ＡＩ功能登場，港股供應鏈跟漲＊



蘋果推出人工智能Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ第一階段功能，並發布配置Ｍ４

晶片的新款ｉＭａｃ電腦。新款ｉＭａｃ售價與之前的型號同樣是１２９９美元，將於１１月８

日正式上市。

蘋果表示，其Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ軟件現在可於ｉＰｈｏｎｅ、

ｉＰａｄ和Ｍａｃ上使用。首批ＡＩ功能包括通過書寫工具校對摘錄文書、智能相片搜尋、處理

郵件摘要、進階設計的Ｓｉｒｉ等。而下一階段，即包括將ＣｈａｔＧＰＴ服務集成到Ｓｉｒｉ

和圖像生成的功能，將於１２月份上線。

另外，蘋果將於１０月３１日盤後公布季度業績，市場預期認為ｉＰｈｏｎｅ的銷售業績表

現將有驚喜。不過天風國際證券分析師郭明錤就較悲觀，他早前援引行業調查表示，

ｉＰｈｏｎｅ １６從第４季起砍單１０００萬部，認為短期難提振手機出貨量。

今日蘋果供應鏈炒起，舜宇光學（０２３８２）升約３﹒６％，為表現第二佳的藍籌，高偉

電子（０１４１５）更漲８﹒４％，比亞迪電子（００２８５）收升３﹒１％，丘鈦科技

（０１４７８）揚１﹒６％，瑞聲科技（０２０１８）升１％。



＊鍾睒睒失首富，農夫山泉價跌＊



胡潤研究院今天發布「２０２４胡潤百富榜」，中國首富大執位，蟬聯３年中國首富的農夫

山泉創辦人鍾睒睒退位列第二，其財富比去年縮水１１００億元（人民幣．下同），以３４００

億元輸給了身價３５００億元、４１歲的字節跳動創辦人張一鳴。張一鳴成為第一位「８０後」

白手起家的中國首富。

分析指，農夫山泉（０９６３３）過去一年遭遇的輿情風波，加上資本市場的波動，造成公

司股價連續下跌，撼動鍾睒睒中國首富的地位。農夫山泉今年上半年業績增幅明顯下降，今年５

月至榜單截止時間，股價累計跌幅超過４０％。旗下另一家Ａ股上市公司萬泰生物

（滬：６０３３９２）之前由於受到行業影響，去年經歷了一波深度調整，今年股價有所回升。

農夫山泉今日收跌１﹒８％，萬泰生物收跌２％。

騰訊５３歲的馬化騰財富比去年增長３５０億元，以３１５０億元位列第三，但較去年下降

１位。騰訊（００７００）今日小升０﹒３％。

值得一提，娃哈哈接班人４２歲的宗馥莉取代新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿成為中國女

首富，財富８１０億元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

