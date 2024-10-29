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AH股新聞

29/10/2024 08:53

【傾力救市】多間基金公司宣布自購中證Ａ５００場外基金

　　《經濟通通訊社２９日專訊》１７隻中證Ａ５００場外基金的認購於上周五（２５日）啟動
，開募兩日已達到近３００億元（人民幣．下同）規模。若再加上首批４５０億規模的中證
Ａ５００ＥＴＦ，合計有７００億元的資金參與中證Ａ５００指數投資。
　　與此同時，多間基金公司還出手自購。在中證Ａ５００場外基金方面，博時基金將運用固有
資金２０００萬元投資旗下權益基金博時中證Ａ５００指數並承諾至少持有１年以上。同期的華
泰柏瑞、華商基金也公告分別用２０００萬元認購華泰柏瑞中證Ａ５００ＥＴＦ聯接基金和華商
中證Ａ５００指數增強基金。
　　而在首批中證Ａ５００ＥＴＦ中，南方基金已宣布運用固有資金５０００萬元投資旗下權益
基金南方中證Ａ５００ＥＴＦ，並承諾至少持有１年以上。招商基金在上市首日也在招商中證
Ａ５００ＥＴＦ上投資５０００萬元，表示將持有１年以上。嘉實中證Ａ５００ＥＴＦ基金管理
人將運用固有資金自購２億份，在基金總份額中佔比達到１０％。景順長城基金、招商基金、國
泰基金的從業人員，也均在旗下中證Ａ５００ＥＴＦ募集過程中實施申購，合計申購規模超過
１６００萬份。（ｌｃ）

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