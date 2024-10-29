《駐滬專電》上海十二部門發文明確未來三年金融支持領域

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》近日，人行上海市分行會同上海市委金融

辦、上海金融監管局、上海證監局等十二個部門發布《做好上海金融「五篇大文章」行動方案》

，計畫未來３年內在上海基本形成金融「五篇大文章」服務和保障體系，把更多金融資源用於促

進科技創新、先進製造、綠色發展、低碳轉型、民營經濟、小微企業、鄉村振興、養老事業、銀

發經濟、數字經濟等領域，支持加快發展新質生產力，充分發揮對全國的輻射帶動作用，為建設

金融強國貢獻上海力量。

《行動方案》提出七個方面的工作舉措：一是為高水平科技自立自強和上海加快建設現代化

產業體系提供金融支持，重點服務好初創型成長型科技企業，拓寬科技企業直接融資渠道，加大

對科技金融的引導激勵。二是豐富綠色金融與轉型金融產品和服務，推動金融機構和融資主體開

展環境信息披露，健全綠色金融激勵約束機制，完善綠色金融保障措施和配套制度。三是支持中

小微經營主體持續發展壯大，提升民營經濟融資便利度，助力落實鄉村振興國家戰略，優化民生

領域和重點群體的金融服務供給。四是高質量發展養老產業金融，豐富個人養老金融產品，提升

金融服務適老化水平。五是穩妥開展數字金融產品和服務創新，扎實推進金融機構數字化轉型，

打造健康的數字金融生態環境。六是建立健全金融機構組織架構體系，引導各類銀行和非銀機構

分工協作，積極組建專業高效的經營隊伍。七是加強組織領導和協同，注重風險防範和管控，做

好政策宣傳和引導，強化統計監測和經驗總結。

