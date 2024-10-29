【大國博弈】墨西哥關注美擬立法禁中國聯網車，憂減外資投資

《經濟通通訊社２９日專訊》外電消息，墨西哥向美國政府表達關注，憂慮華府擬立法禁止

中國聯網車輛在美國公路行駛，會給墨西哥汽車行業帶來傷害。

墨西哥經濟部向美國商務部提交的資料表示，關注到華府以國家安全為由，擬立法禁止配置

中國軟硬件以接連互聯網的車輛在美國公路行走，墨國擔心此舉會對汽車行業帶來顯著負面衝擊

，包括影響供應鏈的穩定性、增加生產成本，以及減少外資對當地的投資。

美國汽車及科技業界也向商務部表示，擔心有關限制帶來的負面打擊，要求當局延長諮詢期

。



＊車企稱新規將禁止美國製造汽車在本地銷售＊



另外，瑞典汽車製造商Ｐｏｌｅｓｔａｒ周一（２８日）表示，華府擬議的禁止使用中國軟

硬件汽車在美行駛規例，將「有效禁止」該公司在美國市場銷售汽車，包括在美國製造的汽車。

Ｐｏｌｅｓｔａｒ是沃爾沃汽車（富豪汽車，Ｖｏｌｖｏ）旗下品牌，沃爾沃由吉利汽車

（００１７５）控股。Ｐｏｌｅｓｔａｒ在寫給商務部的信中表示，其美國公司很大一部分業務

都在中國以外，十名董事中有七名來自歐洲或美國，首席執行官是德國人。Ｐｏｌｅｓｔａｒ在

全球擁有約２８００名員工，其中僅２８０人在中國。

Ｐｏｌｅｓｔａｒ認為美國商務部應該考慮，「一項規則如果關閉了一家合法組建的美國公

司的業務，而這家公司在美國有大量投資、大量僱員及關鍵決策部門，那麼這項規則是否能夠適

當解決所述的國家安全問題。」（ｒｙ）

