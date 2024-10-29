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AH股新聞

29/10/2024 11:33

胡潤百富榜：總財富縮水１０％，張一鳴成中國首富，宗馥莉女首富

　　《經濟通通訊社２９日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２４胡潤百富榜》。１０９４位個
人財富５０億元（人民幣．下同）以上的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少１２％
（１４７位）。其中，字節跳動４１歲的張一鳴財富比去年增長１０５０億元，以３５００億元
第一次成為中國首富；宗馥莉取代新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿成為胡潤中國女首富。
　
＊５０億以上企業家減少１４７位，總財富２１萬億同比降１０％＊　
　
　　榜單顯示，今年共有１０９４位個人財富達到５０億元以上的企業家上榜，相比去年減少了
１２％（１４７位）。上榜企業家總財富２１萬億元，比去年下降１０％（２﹒４萬億）。千億
級企業家比去年減少４位，至２６位。十億美金企業家比去年減少１４２位，至７５３位。上榜
企業家平均年齡６１歲，比去年年長２歲。
　　李嘉誠、李澤鉅父子和李兆基家族進入榜單前十，財富分別是２０００億元和１７５０億元
。其中，李兆基家族為首次打入榜單前十。今年前十名的門檻為１６５０億元，比去年降低了
５０億元。
　　此外，３３１位企業家財富比去年增長，包括５４位新人，新人數量不到去年的一半。
９６４位企業家財富比去年縮水或保持不變，其中２０１位今年落榜。
　　工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。上榜企業
家最集中的前三大城市是北京、上海和深圳，上海今年超越深圳排名第二，其次是香港和杭州。
　
＊張一鳴首次成為中國首富，宗馥莉成為中國女首富＊
　
　　字節跳動４１歲的張一鳴財富比去年增長１０５０億元，以３５００億元第一次成為中國首
富。他是過去２６年來第１８位中國首富，也是第一位「８０後」白手起家的中國首富。
　　農夫山泉創始人７０歲的鍾睒睒財富去年下降１１００億元，以３４００億元讓出坐了三年
之久的首富位置，位列第二，主要因為農夫山泉今年二季度業績增長放緩。
　　騰訊５３歲的馬化騰財富比去年增長３５０億元，以３１５０億元位列第三，主要因為騰訊
在遊戲、廣告、雲業務等方面的表現顯著，推動了公司整體業績的提升。
　　此外，２０２４年胡潤百富榜女企業家佔比下降１﹒９個百分點，至２３﹒５％，去年
２５﹒４％。其中超過七成是白手起家的。娃哈哈接班人４２歲的宗馥莉取代新鴻基創辦人郭得
勝的夫人鄺肖卿成為中國女首富，財富８１０億元。（ｊｑ）

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