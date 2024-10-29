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29/10/2024 17:03

《汽車新勢力》鴻蒙智行智界Ｒ７上市３３天累計大定破３萬台

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據鴻蒙智行官方消息，智界Ｒ７上市３３天累計大定突破
３００００台。官方此前披露，智界Ｒ７上市２４小時大定突破６０００台，上市１４天累計大
定突破２萬台。
　　據了解，智界Ｒ７是鴻蒙智行首款轎跑ＳＵＶ，正式上市於９月２４日。該汽車最高續航裏
程為８０２公裏，搭載華為乾ＡＤＳ　３﹒０端到端類人智駕系統、途靈底盤等，共推出Ｐｒｏ
、Ｍａｘ和Ｕｌｔｒａ版，售價區間為２５﹒９８萬至３３﹒９８萬元人民幣。（ｊｑ）

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