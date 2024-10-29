《經濟通通訊社２９日專訊》據鴻蒙智行官方消息，智界Ｒ７上市３３天累計大定突破

３００００台。官方此前披露，智界Ｒ７上市２４小時大定突破６０００台，上市１４天累計大

定突破２萬台。

據了解，智界Ｒ７是鴻蒙智行首款轎跑ＳＵＶ，正式上市於９月２４日。該汽車最高續航裏

程為８０２公裏，搭載華為乾ＡＤＳ ３﹒０端到端類人智駕系統、途靈底盤等，共推出Ｐｒｏ

、Ｍａｘ和Ｕｌｔｒａ版，售價區間為２５﹒９８萬至３３﹒９８萬元人民幣。（ｊｑ）

