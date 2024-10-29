《打擊貪腐》貴州省委原書記孫志剛受賄逾８﹒１３億被判死緩

《經濟通通訊社２９日專訊》天津市第二中級人民法院今日公開宣判第十三屆全國人大財政

經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛受賄案，以受賄罪判處孫志剛死刑，緩期二年

執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒

刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對查扣在案的孫志剛受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上

繳國庫，不足部分，繼續追繳。



＊２１年累計受賄８﹒１３億＊



孫志剛被指涉及的罪行橫跨長達２１年。經審理查明，２００２年下半年至２０２３年８月

，孫志剛利用擔任湖北省委常委、秘書長，安徽省委常委、副省長，國家發展和改革委員會黨組

成員、副主任，貴州省委副書記、省長，貴州省委書記，貴州省人大常委會主任，第十三屆全國

人大財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和

個人在項目推進、股份認購、工程承攬、房地產開發等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收

受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣８﹒１３億餘元。



＊貪腐歷經湖北、安徽、北京、貴州四地＊



公開信息顯示，孫志剛生於１９５４年５月，河南滎陽人，１９７１年２月參加工作，

１９７６年９月入黨，研究生學歷、經濟學博士。

孫志剛仕途從湖北武漢起步，在湖北升至副部級，此後四次跨省履新，其中兩次在京任職，

仕途歷經湖北、安徽、北京、貴州四地。在他３８年的仕途上，擔任過１１年副部級職務和１０

年的正部級職務。

２００２年６月，孫志剛躋身湖北省委常委，８月任職省委秘書長，晉升副部級。這是孫志

剛仕途上重要節點。孫志剛當上湖北省委常委、秘書長之後，開始了受賄行為。

２０１５年１０月，孫志剛由北京「空降」出任貴州省委副書記、副省長、代省長，

２０１６年１月當選貴州省省長，２０１７年７月出任貴州省委書記，至２０２０年１１月卸任

，主政貴州長達５年。

２０２０年１２月，６６歲的孫志剛返京出任第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副

主任委員，至２０２３年３月卸任退休。

退休５個月後，２０２３年８月２８日，６９歲的孫志剛官宣落馬，遭內地當局調查，是中

共二十大後首名被查的卸任省級黨委書記，也是二十大後第二名被查的正省級官員。今年２月５

日，孫志剛被開除黨籍。（ｊｑ）

