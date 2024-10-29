《Ａ股行情》滬指高開０﹒１８％，新債務置換規模料達１０萬億

《經濟通通訊社２９日專訊》隔夜美股三大指數集體收高，滬深股市今早同造好，滬綜指高

開０﹒１８％，報３３２８﹒０９點，深成指高開０﹒１９％，創業板指也高開０﹒１２％；中

東緊張局勢降溫，國際油價重挫，Ａ股石油板塊下調，ＡＩ、Ｓｏｒａ概念走強。

美國圍堵步伐不停，美財政部周一（２８日）確認美國資金投資中國先進科技領域禁令準備

就緒，明年１月２日開始生效；有關禁止中國網聯車在美國公路行走的擬議法例，也引來跨國車

企及墨西哥政府等關注。同一時間，中國政府機關為支持新能源汽車產業發展，已經通知各部門

各單位加大公務用車採購新能源車比例。

官媒《證券時報》報道稱，開展較大規模的存量隱性債務置換是應對風險的必要之舉。地方

政府可重啟發行「置換債券」，或繼續發行「特殊再融資債券」及「特殊新增專項債券」，用於

緩釋地方債務違約風險。報道引述專家預測，新一輪債務置換規模或達到６萬億（人民幣．下同

）至１０萬億元。

另外，人民銀行公布，今日進行３８２８億元７天期逆回購，公開市場有１５８４億元逆回

購到期，即今日淨投放２２４４億元，為連續７個交易日放水。（ｒｙ）

