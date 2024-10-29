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AH股新聞

29/10/2024 11:33

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒６５％險守三千三，先進科技股逆市漲

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股上午衝高回落，滬綜指收跌０﹒６５％，報
３３００﹒５２點，險守三千三，深成指反覆走低、半日跌０﹒６８％，創業板指更挫
１﹒４１％。成交再上，兩市半日交易１３７５２億元（人民幣．下同），較上日（２８日）同
時段放量１５２０億元或１２％。
　　美國拜登政府宣布針對中國先進科技領域的投資禁令，將於明年１月２日起生效。投資限制
覆蓋中國人工智能（ＡＩ）、半導體和微電子、量子計算領域，以防相關技術被中方用於軍事發
展。滬深ＡＩ概念、量子科技板塊今日不跌反升，逆勢自強。豆神教育（深：３０００１０）、
中科金財（深：００２６５７）、科大國創（深：３００５２０）、海能達
（深：００２５８３）及神州信息（深：０００５５５）多股升停。
　　下跌方面，鋼鐵股回吐，半日跌近３％；其中，盛德鑫泰（深：３００８８１）挫６﹒６％
最傷，山東鋼鐵（滬：６０００２２）、本鋼板材（深：０００７６１）、凌鋼股份
（滬：６００２３１）均跌逾５％。石油股陷入調整，中國石化（滬：６０００２８）挫
２﹒８％，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒４％，中國海油（滬：６００９３８）軟
０﹒９％。ＷＴＩ原油價格周一重挫６﹒１％，收於每桶６７美元附近，創出兩年多最大單日跌
幅。因早前以色列對伊朗的打擊避開了石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國的生產設施，令地區
緊張局勢緩解的前景增強。（ｒｙ）

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