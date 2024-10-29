《Ａ股行情》滬綜指午後軟０﹒７％，跌破三千三

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後跌幅稍擴，滬綜指跌０﹒７％，報
３２９８﹒９７點，失守三千三關，滬深３００指數軟０﹒６６％，深成指跌０﹒７６％，創業
板跌１﹒６％。上海Ｂ股跌０﹒７％，深圳Ｂ股下調１﹒２％。（ｒｙ）
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29/10/2024 13:40
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