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AH股新聞

29/10/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌１％成交重上２萬億，ＩＴ及ＡＩ概念強勢

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬綜指本周開啟一升一跌走勢，今日收挫１﹒０８％，昨日升
幅已全數回吐，收報３２８６﹒４１點，失守三千三關。深成指亦弱，全日跌１﹒３３％，創業
板跌幅達２﹒３２％。滬深兩市交易額突破２萬億（人民幣．下同），全日成交２﹒０６萬億元
，較上個交易日放量１９９２億元或１０﹒６％。
　　美國周一（２８日）確定對華先進科技領域投資限制，新規例明年１月２日開始生效。新規
主要針對半導體、量子計算和ＡＩ等領域，滬深智譜ＡＩ概念、ＩＴ設備等相關板塊，逆市自強
上漲，豆神教育（深：３０００１０）、中科金財（深：００２６５７）、格林精密
（深：３００９６８）及水晶光電（深：００２２７３）等多股漲停。同樣遭美國留難的汽車業
，則有國家隊撐腰，當局印發通知，要求中央和國家機關各部門各單位，帶頭使用國產新能源汽
車。整車股個別衝高，海馬汽車（深：０００５７２）升停，賽力斯（滬：６０１１２７）漲
６﹒６％。
　
＊酒股業績下滑，拖累股價＊
　
　　多家白酒企業公布三季度財報，口子窖（滬：６０３５８９）第三季度收入約１２億元、同
比減２２％，淨利潤３﹒６億元、同比減２７﹒７％，拖累前三季業績和淨利潤由半年報的增長
轉為同比下滑。由於中高檔白酒銷售放緩，舍得酒業（滬：６００７０２）第三季收入１１﹒９
億元、同比減３０﹒９％，淨利潤７８０４萬元、同比減近８成。至於天佑德酒
（深：００２６４６）同期單季收入２﹒３億元，同比減少１８﹒８％，淨利潤虧損２２１７萬
元。
　　多家機構指出，當前白酒消費仍顯疲軟，除茅台、五糧液等名酒企業庫存尚處良性，其他酒
企庫存壓力普遍達３個月左右。
　　酒股氣氛低落，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌６﹒６％，口子窖挫６﹒３％，舍得酒業
跌４﹒６％，天佑德酒跌４﹒５％，金種子酒（滬：６００１９９）跌４﹒４％，貴州茅台
（滬：６００５１９）都跌逾２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９２４﹒６５　　－１﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２８６﹒４１　　－１﹒０８　　　　８０６５﹒７４　　
　　上證Ａ股指數　　３４４４﹒６１　　－１﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５４３﹒３３　－１﹒３３　　　１２５５５﹒４０　　
　　深圳創業板指數　２１７７﹒３１　　－２﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７８﹒２３　　－０﹒９６　　　　　３﹒３６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２３９﹒８４　　－１﹒４７　　　　　２﹒０３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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