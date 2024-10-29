《Ａ股行情》滬綜指收跌１％成交重上２萬億，ＩＴ及ＡＩ概念強勢

《經濟通通訊社２９日專訊》滬綜指本周開啟一升一跌走勢，今日收挫１﹒０８％，昨日升

幅已全數回吐，收報３２８６﹒４１點，失守三千三關。深成指亦弱，全日跌１﹒３３％，創業

板跌幅達２﹒３２％。滬深兩市交易額突破２萬億（人民幣．下同），全日成交２﹒０６萬億元

，較上個交易日放量１９９２億元或１０﹒６％。

美國周一（２８日）確定對華先進科技領域投資限制，新規例明年１月２日開始生效。新規

主要針對半導體、量子計算和ＡＩ等領域，滬深智譜ＡＩ概念、ＩＴ設備等相關板塊，逆市自強

上漲，豆神教育（深：３０００１０）、中科金財（深：００２６５７）、格林精密

（深：３００９６８）及水晶光電（深：００２２７３）等多股漲停。同樣遭美國留難的汽車業

，則有國家隊撐腰，當局印發通知，要求中央和國家機關各部門各單位，帶頭使用國產新能源汽

車。整車股個別衝高，海馬汽車（深：０００５７２）升停，賽力斯（滬：６０１１２７）漲

６﹒６％。



＊酒股業績下滑，拖累股價＊



多家白酒企業公布三季度財報，口子窖（滬：６０３５８９）第三季度收入約１２億元、同

比減２２％，淨利潤３﹒６億元、同比減２７﹒７％，拖累前三季業績和淨利潤由半年報的增長

轉為同比下滑。由於中高檔白酒銷售放緩，舍得酒業（滬：６００７０２）第三季收入１１﹒９

億元、同比減３０﹒９％，淨利潤７８０４萬元、同比減近８成。至於天佑德酒

（深：００２６４６）同期單季收入２﹒３億元，同比減少１８﹒８％，淨利潤虧損２２１７萬

元。

多家機構指出，當前白酒消費仍顯疲軟，除茅台、五糧液等名酒企業庫存尚處良性，其他酒

企庫存壓力普遍達３個月左右。

酒股氣氛低落，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌６﹒６％，口子窖挫６﹒３％，舍得酒業

跌４﹒６％，天佑德酒跌４﹒５％，金種子酒（滬：６００１９９）跌４﹒４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）都跌逾２％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２４﹒６５ －１﹒００

上證綜合指數 ３２８６﹒４１ －１﹒０８ ８０６５﹒７４

上證Ａ股指數 ３４４４﹒６１ －１﹒０７

深證成份指數 １０５４３﹒３３ －１﹒３３ １２５５５﹒４０

深圳創業板指數 ２１７７﹒３１ －２﹒３２

上證Ｂ股指數 ２７８﹒２３ －０﹒９６ ３﹒３６

深證Ｂ股指數 １２３９﹒８４ －１﹒４７ ２﹒０３

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