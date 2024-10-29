《海納智見－荀玉根》製造業高端化研究系列一：日本政策引導為主

《海納智見》當前，中國製造業發展機遇與挑戰並存，國際競爭、地緣衝突加劇給製造業發

展帶來嚴峻挑戰，而新一輪科技革命、產業變革的加速演進為製造業發展提供歷史性機遇。值此

關鍵階段，借鑒日本等國家在製造業發展中的經驗與教訓或能為中國製造業的高品質發展提供有

益思路。本文就此展開分析。



日本經濟發展和製造業升級經歷三個階段。二戰結束以來，受石油危機、經濟泡沫破裂等事

件衝擊，日本經濟增速曾兩度下臺階。面對經濟增長乏力的困境，日本政府積極推動製造業發展

，通過實現製造業高端化和產業結構升級，使得日本製造業始終在全球競爭中佔據領先地位。

１９４５－１９７３年：在日本政府實行高度行政化的產業政策、貿易自由化水平不斷提升、技

術引進增多的背景下，經濟從戰後復興走向高速增長，主導產業為重化工業。

１９７４－１９９１年：經濟增速開始調整放緩，產業政策向低耗能傾斜，日美貿易摩擦下

日本出口放緩，廣場協議後日元升值導致日本對外直接投資增多，此階段主導產業開始轉向知識

密集型產業。

１９９２年至今：經濟增速再下臺階，日本製造業與美、德間的差距擴大，產業政策順勢調

整、重視扶持高附加值產業，主導產業轉為創造性知識密集型產業。



日本製造業的技術含量測算與高端化比較。從主導產業看，日本製造業的技術含量在不同階

段確實有顯著變化。那麼如何進一步量化製造業技術含量的變化？中高端製造產值佔比視角下，

日本製造業不斷升級，０７年後技術含量整體回落。中高端製造增加值佔比視角下，日本製造技

術含量也提升，但行業增速差異大。兩次技術升級的背後有主觀深層次因素推動：第一次製造業

升級看似是應對石油危機的被動舉措，實則是主動為部分前期過度生產的企業去庫存、去產能、

去杠杆；第二次製造業升級不僅是被動之舉，也是為應對日本資源、人口、市場稟賦發揮到極限

，產業和經濟必須做出的調整和轉型。近年來，日本製造業高端化進程出現問題：一方面日本製

造業高端化進程明顯放緩，新興產業的發展相對落後；另一方面日本產業結構出現「虛高端化」

，產業結構合理化程度實際下降。



日本製造業升級的成功經驗與失敗教訓。首先，日本政府根據宏觀經濟環境變化、產業所處

發展階段、以及國內外需求變化適時引導產業發展方向，是日本製造業兩次成功升級的重要動力

。其次，日本製造業升級的另一成功經驗是在海外建廠拓展國際化事業，通過海外生產基地與日

本國內生產體系緊密相連的「母工廠」模式擴大生產，但近年來製造業空心化問題凸顯。其三，

製造業升級的技術內涵應當與時俱進，避免出現產業結構「虛高端化」，０５年以來日本製造業

技術含量提升、產業結構合理程度下降的背後是日本政府對基礎研究支持不足、企業沉浸于改進

性創新慣性。最後，日本政府對經濟幹預力度過強，後期抑制市場機制在科創體系中發揮作用。

有效的制度供給和政府有效組織曾是日本製造業成功升級的關鍵保證，但同時也擠壓了市場機制

發揮作用的空間，市場機制在日本科技創新體系中發揮不足。



風險提示：歷史經驗具有局限性，部分測算數據未必代表真實情況。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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