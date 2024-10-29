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29/10/2024 09:35

《中國要聞》神舟十九號明日凌晨發射，三航天員包括兩「９０後」

　　《經濟通通訊社２９日專訊》神舟十九號載人飛行任務新聞發布會今日（２９日）上午在酒
泉衛星發射中心召開。中國載人航天工程新聞發言人林西強宣布，神舟十九號將於明日（３０日
）凌晨４時２７分發射，航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤３名航天員組成，蔡旭哲擔任指
令長。
　　其中，蔡旭哲執行過神舟十四號載人飛行任務；宋令東和王浩澤兩人都是「９０後」，均首
次執行飛行任務。王浩澤將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女航天員。神舟十九號航天員
乘組將在軌駐留半年，計劃明年４月下旬或５月上旬返回東風著陸場，期間將迎來天舟八號貨運
飛船和神舟二十號載人飛船的來訪。神舟十八航天員乘組與神十九航天員乘組完成在軌輪換後，
計劃於１１月４日返回東風著陸場。
　　按計劃，神舟十九號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約６﹒５小時後對接
於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。神舟十九號乘組將重點圍繞規劃中的「太空格物
」主題，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，
開展微重力條件下生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等８６項空間科學研究與技術
試驗，預計在基礎理論前沿研究、新材料製備、空間輻射與失重生理效應機制、亞磁生物效應及
分子機制等方面取得一批科學成果。
　　２０２５年，中國載人航天工程計劃實施神舟二十號、神舟二十一號和天舟九號三次飛行任
務。（ｓｌ）

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