《中國要聞》中國錨定２０３０年前實現中國人登陸月球

《經濟通通訊社２９日專訊》神舟十九號載人飛行任務新聞發布會今日（２９日）上午在酒

泉衛星發射中心召開。中國載人航天工程新聞發言人林西強表示，錨定２０３０年前實現中國人

登陸月球的目標，工程全線正在全面推進各項研製建設工作。文昌發射場將承擔載人登月飛船、

著陸器等發射任務。登月任務發射工位等正在建設施工。

林西強介紹，目前長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月航天服、載人

月球車等，正按計劃開展初樣產品生產和相關地面試驗，載人前的飛行試驗和首次載人登月任務

的科學研究目標和配套載荷總體方案基本確定，發射場、測控通信、著陸場等地面系統正緊張有

序地開展研製建設。載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，最終航天科技集團有限公司上海航天技

術研究院和空間技術研究院團隊分獲前兩名，均獲得月球車初樣研製合同，後續將在初樣研製結

束時開展比測，最終決定中國首次載人登月任務的月球車研製團隊。



＊第四批航天員包括２名港澳載荷專家，８月已入隊訓練＊



此外，林西強表示，今年５月，中國第四批航天員選拔工作已完成，共有１０名預備航天員

最終入選，包括８名航天駕駛員和２名載荷專家，並於今年８月入隊參加訓練。其中載荷專家分

別來自香港和澳門，在與其他航天員共同生活、訓練的基礎上，為港澳航天員安排了載人航天精

神、普通話等針對性課程，還根據他們的飲食特點，科學制定食譜，目前２名港澳載荷專家已全

面融入團隊，訓練熱情飽滿，身心狀態俱佳。（ｓｌ）

