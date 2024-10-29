《中國要聞》與輝同行直播帶貨「香港研發」艾草貼被指涉虛假宣傳

《經濟通通訊社２９日專訊》美誠月餅事件翻版？前東方甄選明星主播董宇輝「與輝同行」

直播間帶貨的一款聲稱香港研發的艾草貼，近日被指涉虛假宣傳。內地知名打假人王海昨

（２８）在微博發文稱，收到網民來稿投訴，該款品牌為「萬邦漢方」的艾草貼，包裝上標示由

「香港中科中醫藥研究院」研發，但不論內地還是香港都並沒有所謂的「香港中科中醫藥研究院

」，直指「與輝同行重蹈三隻羊覆轍」、「比小楊哥賣的香港美誠月餅還假」。

王海指，原本以為「香港中科中藥研究院」是在香港註冊的空殼公司，但查詢香港政府公司

註冊處官網，並沒有查到「香港中科中藥研究院」的任何註冊信息，客服卻仍然強調產品是「香

港研發」，並指公司名其實是「香港中科中醫藥研究院有限公司」。雖然「香港中科中醫藥研究

院有限公司」確在去年９月２８日在香港註冊，但這間註冊地址在新蒲崗、註冊資金僅１萬港元

的公司也只是空殼公司，註冊地址現場根本沒有這家公司的存在，意味「萬邦艾草貼的專利是假

的、生產基地是假的、宣稱的３００名以上研發人員也是假的」。王海質問，「請問這樣的研究

院能研究甚麼？這樣的空殼公司授權給生產企業，除了忽悠消費者，還有何意義？」據了解，這

款艾草貼的銷量已超過２００萬。



＊官方旗艦店客服稱會以法律維護合法權益＊



《極目新聞》記者聯繫萬邦漢方官方旗艦店客服，客服人員表示，艾草貼是與香港中科中藥

研究院共同研發，對於王海對該研究院的質疑，客服表示公司正在處理事件，「我們會拿起法律

武器，維護我們品牌的合法權益」。王於為何在研究院成立之前幾個月，萬邦漢方就能授權它使

用品牌，雙方還簽署了書面文件，客服表示「合作的時間不一樣」，但未對有具體解釋。生產廠

家南陽承善堂生物科技有限公司負責人則稱，公司只是代工方，和相關舉報無關。

《新浪科技》亦根據萬邦漢方官方旗艦店提供的證明文件查詢，發現登記號碼在香港登記公

司名稱為「香港天樞醫藥有限公司」，與客服提供的「香港中科中藥研究院」名稱不一致，但客

服表示該公司與上述研究院「是一家」。

天眼查Ａｐｐ顯示，香港天樞醫藥有限公司成立於２０２２年１２月，登記號為

７４７０３０５２，企業狀態為仍註冊。「萬邦艾草貼」生產廠家南陽承善堂生物科技有限公司

則成立於２０１６年６月，法定代表人為盧斌，註冊資本５００萬元人民幣，經營範圍含日用品

、艾製品、艾灸器具生產及銷售等，由盧斌全資持股。風險信息顯示，２０２０年９月，該公司

因艾製品生產項目未經環保部門審批擅自投入建設，被南陽市宛城區環境保護局罰款１萬元人民

幣。知識產權信息顯示，該公司已申請多個艾草加工相關專利。



＊涉事艾草貼總經銷為復星醫藥旗下公司＊



《新浪科技》並指，「萬邦艾草貼」總經銷為海南萬邦漢方科技有限公司，該公司成立於

２０２１年１２月，法定代表人為李梅，註冊資本１００萬元人民幣，經營範圍包括第三類醫療

器械經營、貨物進出口、互聯網銷售等，由復星醫藥旗下江蘇萬邦醫藥營銷有限公司全資持股。

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