《Ａ股動向》福建發布第三批惠台政策，永輝超市等多隻福建股漲停

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股福建板塊異動，乾照光電（深：３００１０２）、萬辰集

團（深：３００９７２）、廈門信達（深：０００７０１）、永輝超市（滬：６０１９３３）、

平潭發展（深：０００５９２）等多股漲停，漳州發展（深：０００７５３）飆８﹒６％，福建

水泥（滬：６００８０２）漲７﹒４％，國投智能（深：３００１８８）升近６％，廈門港務

（深：０００９０５）升逾５％，九牧王（滬：６０１５６６）、興業證券

（滬：６０１３７７）、廈門空港（滬：６００８９７）等跟漲。

福建省貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融

合發展示範區的意見》系列新聞發布會（第四場）今日（２９日）在福州舉行，會上發布第三批

惠台利民政策措施，從推進對台金融合作、支持台灣同胞來閩發展、擴大對台司法服務、進一步

便利台胞在閩生活旅遊四個方面推出１７條新舉措。



＊台企借外債可直接在銀行辦理，證券公司設台胞櫃＊



其中在推進對台金融合作方面共６條，包括：在福建省內符合條件的台資企業借用外債，可

直接在銀行辦理相關外匯登記手續，無需到當地外匯管理部門辦理；設立６０家重點機構，配備

服務專員和專區，台胞台企可現場辦理結售匯等全品類金融業務；在興業證券、華福證券設置

３０個台胞專櫃，同步在公司官網等設置台胞專欄，開展線上線下服務；依托廈門兩岸股權交易

中心，面向台資企業開展融資路演、股權激勵等３７項資本市場專項對接，為擬上新三板的台資

企業提供一對一服務；興業銀行等銀行依托中國銀聯，為來閩台胞提供「福旅通卡」，方便掃碼

支付。（ｓｌ）

