【聚焦人幣】氣電集團與泰國石油以人民幣結算液化天然氣國際貿易

《經濟通通訊社２９日專訊》中國海洋石油集團全資子公司－－中海石油氣電集團（簡稱：
氣電集團），近日與泰國石油國際貿易公司達成一筆以人民幣結算的液化天然氣（ＬＮＧ）國際
貿易。
泰國石油國際貿易公司是泰國國家石油公司的專屬貿易公司。氣電集團是中國最大ＬＮＧ進
口企業。氣電集團本次推動以人民幣結算為基礎開展國際資源貿易合作，是其對促進能源貿易全
球化發展、打造ＬＮＧ交易多元化生態的有效實踐，也是對國際ＬＮＧ貿易創新的重要嘗試。
（ｓｌ）
【強關節固骨骼】維柏健關節產品低至買1送1► 了解詳情
29/10/2024 15:10
《經濟通通訊社２９日專訊》中國海洋石油集團全資子公司－－中海石油氣電集團（簡稱：
氣電集團），近日與泰國石油國際貿易公司達成一筆以人民幣結算的液化天然氣（ＬＮＧ）國際
貿易。
泰國石油國際貿易公司是泰國國家石油公司的專屬貿易公司。氣電集團是中國最大ＬＮＧ進
口企業。氣電集團本次推動以人民幣結算為基礎開展國際資源貿易合作，是其對促進能源貿易全
球化發展、打造ＬＮＧ交易多元化生態的有效實踐，也是對國際ＬＮＧ貿易創新的重要嘗試。
（ｓｌ）
【強關節固骨骼】維柏健關節產品低至買1送1► 了解詳情
上一篇新聞︰29/10/2024 15:14 《中國要聞》南京野豬撞壞高鐵，機械師下車檢查遭鄰線列車撞斃
29/10/2024 15:45 名創優品葉國富：未來十年帶領１００個中國ＩＰ走向世界
29/10/2024 15:34 《駐京專電》北京：優化北交所和滬深所、新三板互聯互通
29/10/2024 15:28 《中國要聞》廣交會一二期近２０萬名境外採購商到會，同比增３％
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF