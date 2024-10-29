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29/10/2024 15:10

【聚焦人幣】氣電集團與泰國石油以人民幣結算液化天然氣國際貿易

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國海洋石油集團全資子公司－－中海石油氣電集團（簡稱：
氣電集團），近日與泰國石油國際貿易公司達成一筆以人民幣結算的液化天然氣（ＬＮＧ）國際
貿易。
　　泰國石油國際貿易公司是泰國國家石油公司的專屬貿易公司。氣電集團是中國最大ＬＮＧ進
口企業。氣電集團本次推動以人民幣結算為基礎開展國際資源貿易合作，是其對促進能源貿易全
球化發展、打造ＬＮＧ交易多元化生態的有效實踐，也是對國際ＬＮＧ貿易創新的重要嘗試。
（ｓｌ）

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