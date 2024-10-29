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AH股新聞

29/10/2024 13:35

【ＦＯＣＵＳ】國產機鬥內卷，小米鮎魚上身

　　【ＦＯＣＵＳ】ｉＰｈｏｎｅ１６未能攪動的「換機大潮」，ＶＩＶＯ、小米、ｉＱＯＯ、
榮耀、一加、真我、紅米、華為等一眾「後繼者」，你方唱罷我登場式的發布會盡顯躍躍欲試。
卷相機、卷ＡＩ、卷智聯……加上各款旗艦手機爭相顯擺的高端晶片，上游大廠的競爭同精彩。
　
＊小米１５加價，晶片相機電池「物超所值」？＊
　
　　距離小米１５旗艦新機周二晚（２９日）７時發布倒數不到６小時。去年１０月小米１４的
３９９９元人民幣起的「３」字頭定價，注定成為絕響，市傳４２９９元、甚至４５９９元起跳

　　創始人雷軍強調，「即便漲價，依舊物超所值」，底氣或來自首發搭載高通驍龍８至尊
（Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ　８　Ｅｌｉｔｅ）晶片、攜手徠卡（Ｌｅｉｃａ）打造的光學高速鏡
頭、配備最高能量密度（８５０Ｗｈ╱Ｌ）的金沙江電池，以及全新澎湃ＯＳ２系統、超窄
（１﹒３８毫米）四邊等寬邊框、超聲波指紋解鎖……以上被小米官方定性為「有史以來最大一
次升級」。
　　不過，前有ｉＰｈｏｎｅ１６、後有華為Ｍａｔｅ７０兩大高端勁敵，爭相借１０月尾窗口
期發布新品的「第二方陣」品牌，又怎會任由小米專美？周三（３０日）、周四（３１日），同
樣搭載驍龍８至尊晶片的榮耀Ｍａｇｉｃ１７、一加１３兩款新機也將緊追登場。再看卷鏡頭，
這邊廂小米攜手徠卡，那邊廂ＶＩＶＯ、一加就分別聯合蔡司（Ｚｅｉｓｓ）、哈蘇
（Ｈａｓｓｅｌｂｌａｄ），勢要三大歐洲光學╱相機大廠為自己加添個性。
　
＊卷ＡＩ鬥內存，長鑫存儲緊追海力士、三星＊
　
　　無巧不成書，就在雷軍上周五（２５日）解釋小米１５漲價原因之一，為元器件成本上漲的
前一天，存儲晶片巨頭ＳＫ海力士公布三季度營收錄１７﹒５７萬億韓元的歷史新高，背後既受
益ＨＢＭ（高頻寬記憶體）晶片價錢節節攀升，更反映各路手機終端製造商競相「加配」ＡＩ功
能。
　　上一代小米１４的ＬＰＤＤＲ５Ｘ內存晶片即來自ＳＫ海力士，不過今年８ＧＢ版本已成絕
響，小米１５內存將一律以１２ＧＢ起步，理由正正是為支撐ＡＩ模型順暢運行，姿態高過仍一
律８ＧＢ的ｉＰｈｏｎｅ１６。
　　一眾旗艦╱高端手機移動端搭載的ＬＰＤＤＲ５╱ＬＰＤＤＲ５Ｘ內存晶片，原本由三星早
在２０１９年７月搶先推出；後來居上取代三星成為ＨＢＭ晶片市佔一哥的ＳＫ海力士，去年８
月宣布量產全球最大容量的２４ＧＢ　ＬＰＤＤＲ５Ｘ（已搭載於一加Ａｃｅ　２　Ｐｒｏ手機
）；不甘落後的三星今年５月再發布支持３２ＧＢ的ＬＰＤＤＲ５Ｘ。而中國的長鑫存儲去年
１１月亦推出國內首款ＬＰＤＤＲ５，並布局性能更高的ＬＰＤＤＲ５Ｘ。
　
＊打造人車家全生態，大家電展階段性成果＊
　
　　對今晚小米發布會如坐針氈的，恐還有一眾家電巨頭。毫不掩飾對「人車家全生態」野心的
小米預告，今晚將集中展示另一戰略業務「大家電」的「階段性成果」，並劇透將推出全新空調
、電視、洗衣機、冰箱等品類。
　　從造手機、到造車（今晚亦將發布小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ量產版）、造家電，憑藉忠心「
米粉」的口耳相傳，小米空調目前已成為「三巨頭」格力、美的、海爾後的第四勢力，更引發美
的慨嘆，「在大家電領域，傳統營銷手段出現失靈」，而格力則就專利權將米家風扇告上法庭。
　　盡管「三巨頭」、海信、百度等紛紛布局智能生活、智能家居，但若論擁有人、車、家場景
優勢和高用戶粘性的，或僅屬小米和華為。要評估小米的鮎魚效應，且看今晚的發布會有何新驚
喜。

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