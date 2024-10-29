《神州債市》財政部：９月全國發行地方政府債券１２８９３億

《經濟通通訊社２９日專訊》財政部公布，２０２４年９月全國發行新增債券１１３７１億
元（人民幣．下同），其中一般債券１０４２億元、專項債券１０３２９億元。全國發行再融資
債券１５２２億元，其中一般債券６３２億元、專項債券８９０億元。合計，全國發行地方政府
債券１２８９３億元，其中一般債券１６７４億元、專項債券１１２１９億元。
２０２４年９月，地方政府債券平均發行期限１５﹒０年，其中一般債券９﹒２年，專項債
券１５﹒９年。
２０２４年９月，地方政府債券平均發行利率２﹒１５％，其中一般債券２﹒０８％，專項
債券２﹒１６％。
＊首９月全國發行地方債６７０２１億＊
２０２４年１－９月，全國發行新增地方政府債券４２３０３億元，其中一般債券６１７４
億元、專項債券３６１２９億元。全國發行再融資債券２４７１８億元，其中一般債券
１０６４２億元、專項債券１４０７６億元。合計，全國發行地方政府債券６７０２１億元，其
中一般債券１６８１６億元、專項債券５０２０５億元。
２０２４年１－９月，地方政府債券平均發行期限１３﹒１年，其中一般債券８﹒４年，專
項債券１４﹒７年。
２０２４年１－９月，地方政府債券平均發行利率２﹒３４％，其中一般債券２﹒３２％，
專項債券２﹒３４％。
＊９月末地方債務餘額４４７４０３億元＊
截至２０２４年９月末，全國地方政府債務餘額４４７４０３億元。其中，一般債務
１６４４９１億元，專項債務２８２９１２億元；政府債券４４５７４１億元，非政府債券形式
存量政府債務１６６２億元。
截至２０２４年９月末，地方政府債券剩餘平均年限９﹒５年，其中一般債券６﹒２年，專
項債券１１﹒４年；平均利率３﹒１２％，其中一般債券３﹒１４％，專項債券３﹒１０％。
（ｓｌ）
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