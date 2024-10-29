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AH股新聞

29/10/2024 16:47

【傾力救市】路透：中國增量政策規模或超１０萬億，六成用於化債

　　《經濟通通訊社２９日專訊》十四屆全國人大常委會第十二次會議將於１１月４日至８日舉
行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。據《路透》引述知情人士指，會議最後一
天將批準新財政刺激方案，方案計劃在未來幾年內發行超過１０萬億元（人民幣．下同）的債券
，包括特別國債和地方政府債券，以提振中國經濟。如果特朗普贏得美國總統大選，中國可能會
考慮宣布更強有力的財政刺激方案。
　
＊或發４萬億專項債用於閒置土地和存量商品房收儲＊
　
　　知情人士稱，新的財政刺激方案包括計劃在３年內發行６萬億元債券，募集的資金將主要用
於幫助地方政府應對隱性債務風險。全國人大常委會還有望全部或部分批準在未來５年內發行總
額度至多４萬億元的專項債券，用於閒置土地和存量商品房的收儲項目。
　　此外，中國還在考慮批準至少１萬億元債券用於其他領域的刺激政策，比如對消費品以舊換
新在內的刺激消費的舉措，並且計劃通過發行特別國債來募集約１萬億元的資金，用於向大型國
有銀行注資。
　　知情人士認為，如果全國人大一次過批準上述專項債券的整體發行，而不是分階段批準，此
輪財政刺激政策的總規模或增至１０萬億元以上。
　
＊逾１０萬億元財政刺激計劃相當於中國ＧＤＰ的８％以上＊
　
　　報道指，逾１０萬億元的財政刺激計劃相當於中國國內生產總值的８％以上。這表明中國已
轉入力度更大的經濟刺激階段，儘管這並不是一些投資者所呼籲的２００８年那樣「火箭筒」式
的刺激。
　　報道提到，國務院新聞辦公室和全國人大暫未置評。
　
＊人大會議撞正美國大選，料按選舉結果調整刺激規模＊
　
　　此外，消息人士稱，此次會議召開時間恰逢美國總統大選周，這為中國政策層提供了更大的
靈活性，屆時可根據美國選舉結果調整包括總規模在內的財政刺激方案。如果特朗普贏得美國總
統大選，中國可能會考慮宣布更強有力的財政刺激方案，因為特朗普重返白宮預期將給中國帶來
更大的經濟挑戰。（ｓｌ）
　
　

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