《國企紅籌》藥明康德（２３５９）第三季純利２３億人幣跌１７％

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布截至９月

３０日止第三季純利約２２﹒９３億元（人民幣．下同），跌１７﹒０２％，每股盈利８０分，

扣除非經常性損益之純利２２﹒７億元，跌２３﹒７％，營業收入１０４﹒６億元，跌

１﹒９６％，加權平均淨資產收益率４﹒１３％，跌１﹒４７個百分點。

該集團指，首三季純利６５﹒３億元，跌１９﹒１％，每股盈利２﹒２６元，扣除非經常性

損益之純利６６﹒８億元，跌１４﹒２％，營業收入２７７億元，跌６﹒２％，剔除新冠商業化

項目，收入同比增長４﹒６％，而來自於全球前２０大製藥企業收入１１２﹒２億元，剔除新冠

商業化項目，同比增長２３﹒１％，加權平均淨資產收益率１１﹒７３％，跌４﹒４６個百分點

。該集團指，首三季新增客戶超過８００家，維持現有超過６０００家客戶。截至９月底，在手

訂單４３８﹒２億元，同比增長３５﹒２％。



＊第三次回購０﹒８２％股權完成＊



另外，該集團指，第三次回購股份完成，斥約１０億元回購約２３９３﹒４萬股Ａ股，佔

０﹒８２％股權。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

