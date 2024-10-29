  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2024 07:49

《國企紅籌》藥明康德（２３５９）第三季純利２３億人幣跌１７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布截至９月
３０日止第三季純利約２２﹒９３億元（人民幣．下同），跌１７﹒０２％，每股盈利８０分，
扣除非經常性損益之純利２２﹒７億元，跌２３﹒７％，營業收入１０４﹒６億元，跌
１﹒９６％，加權平均淨資產收益率４﹒１３％，跌１﹒４７個百分點。
　　該集團指，首三季純利６５﹒３億元，跌１９﹒１％，每股盈利２﹒２６元，扣除非經常性
損益之純利６６﹒８億元，跌１４﹒２％，營業收入２７７億元，跌６﹒２％，剔除新冠商業化
項目，收入同比增長４﹒６％，而來自於全球前２０大製藥企業收入１１２﹒２億元，剔除新冠
商業化項目，同比增長２３﹒１％，加權平均淨資產收益率１１﹒７３％，跌４﹒４６個百分點
。該集團指，首三季新增客戶超過８００家，維持現有超過６０００家客戶。截至９月底，在手
訂單４３８﹒２億元，同比增長３５﹒２％。
　
＊第三次回購０﹒８２％股權完成＊
　
　　另外，該集團指，第三次回購股份完成，斥約１０億元回購約２３９３﹒４萬股Ａ股，佔
０﹒８２％股權。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

當特朗普炸起麥記薯條，美國內戰還要打嗎？

25/10/2024 13:33

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處