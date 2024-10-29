青島銀行（３８６６）第三季純利升２５％，淨利差降至１﹒７９％

《經濟通通訊社２９日專訊》青島銀行（０３８６６）（深：００２９４８）公布，截至９

月３０日止第三季純利約８﹒１４億元（人民幣．下同），升２４﹒６５％，每股盈利１０分，

營業收入３３﹒７億元，升１﹒２％，年化加權平均淨資產收益率８﹒４２％，升０﹒９２個百

分點。截至９月末，淨利差１﹒７９％，比去年末跌０﹒６個百分點，淨利息收益率１﹒７５％

，比去年末跌０﹒０８個百分點。

該行指，首三季純利３４﹒５億元，升１５﹒６％，每股盈利５５分，營業收入１０４億元

，升７﹒２％，年化加權平均淨資產收益率１２﹒６８％，升０﹒４７個百分點。該行首三季度

利息淨收入７２﹒６７億元，同比增加５﹒５８％，非利息淨收入３１﹒３２億元，增長

１１﹒０８％，其中投資淨收益１６﹒９１億元，增加２﹒３５億元。

該行指，截至９月末，客戶貸款總額３３１１億元，比去年末增加１０﹒３４％，佔資產總

額４９﹒５％，客戶存款總額４２８２億元，比去年末增長１０﹒９１％，而該行不良貸款率

１﹒１７％，比去年末下降０﹒０１個百分點，撥備覆蓋率２４５﹒７１％，比去年末提高

１９﹒７５個百分點。核心一級資本充足率８﹒９％，比年末提高０﹒４８個百分點，資本充足

率１３﹒１５％，比去年末提高０﹒３６個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

