《國企紅籌》遼港股份（０２８８０）第三季多賺１２％至５億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》遼港股份（０２８８０）（滬：６０１８８０）公布，今年第
三季純利約４﹒９２億元（人民幣．下同），按年升１１﹒８７％，每股盈利約０﹒０２元；收
入約２５﹒７６億元，跌１４﹒４６％。
於今年首９個月，集團純利約９﹒４６億元，按年跌１１﹒６１％；收入約７９﹒５億元，
跌８﹒６５％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/10/2024 18:14
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三季純利約４﹒９２億元（人民幣．下同），按年升１１﹒８７％，每股盈利約０﹒０２元；收
入約２５﹒７６億元，跌１４﹒４６％。
於今年首９個月，集團純利約９﹒４６億元，按年跌１１﹒６１％；收入約７９﹒５億元，
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