《國企紅籌》遼港股份（０２８８０）第三季多賺１２％至５億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》遼港股份（０２８８０）（滬：６０１８８０）公布，今年第

三季純利約４﹒９２億元（人民幣．下同），按年升１１﹒８７％，每股盈利約０﹒０２元；收

入約２５﹒７６億元，跌１４﹒４６％。

於今年首９個月，集團純利約９﹒４６億元，按年跌１１﹒６１％；收入約７９﹒５億元，

跌８﹒６５％。（ｒｈ）



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