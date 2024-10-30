東方證券（０３９５８）第三季多賺２５％至１２億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，今年第

三季純利約１１﹒９億元（人民幣．下同），按年升２４﹒５８％，每股盈利約０﹒１３元；收

入約５５億元，增１０﹒１６％。

於今年首９個月，集團純利約３３億元，按年升１５﹒５７％；收入約１４１億元，升

２﹒８１％。（ｒｈ）



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