東方證券（０３９５８）第三季多賺２５％至１２億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，今年第
三季純利約１１﹒９億元（人民幣．下同），按年升２４﹒５８％，每股盈利約０﹒１３元；收
入約５５億元，增１０﹒１６％。
於今年首９個月，集團純利約３３億元，按年升１５﹒５７％；收入約１４１億元，升
２﹒８１％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票
30/10/2024 18:37
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入約５５億元，增１０﹒１６％。
於今年首９個月，集團純利約３３億元，按年升１５﹒５７％；收入約１４１億元，升
２﹒８１％。（ｒｈ）
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