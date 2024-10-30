《Ａ股異動》重慶鋼鐵Ａ一度漲停，現報１﹒５７元人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》重慶鋼鐵Ａ股（滬：６０１００５）曾一度漲停，漲停價
１﹒５８元（人民幣．下同），現報１﹒５７元，升９％，最低價１﹒４元；成交１﹒６５億股
，成交金額２﹒４９億元；量比１２﹒９倍，換手率２％。
重鋼Ｈ股（０１０５３）升２１％，報１﹒２１港元，最高價１﹒３港元，最低價１港元；
成交７４６１萬股，成交金額８８９７萬港元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
２０６９萬港元。重慶鋼鐵Ａ股較Ｈ股呈４１﹒５％溢價。（ｅｄ）
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30/10/2024 09:42
《經濟通通訊社３０日專訊》重慶鋼鐵Ａ股（滬：６０１００５）曾一度漲停，漲停價
１﹒５８元（人民幣．下同），現報１﹒５７元，升９％，最低價１﹒４元；成交１﹒６５億股
，成交金額２﹒４９億元；量比１２﹒９倍，換手率２％。
重鋼Ｈ股（０１０５３）升２１％，報１﹒２１港元，最高價１﹒３港元，最低價１港元；
成交７４６１萬股，成交金額８８９７萬港元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
２０６９萬港元。重慶鋼鐵Ａ股較Ｈ股呈４１﹒５％溢價。（ｅｄ）
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